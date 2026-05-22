UAEMéx fortalece política de igualdad laboral e inclusión

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reafirmó su compromiso con la igualdad de oportunidades, la inclusión y el respeto a los derechos humanos mediante la presentación de su Política de Igualdad Laboral, documento que establece lineamientos para fortalecer un entorno laboral digno y libre de discriminación.

De acuerdo con la institución, esta política busca garantizar que los procesos de ingreso, permanencia, promoción, capacitación y evaluación del desempeño del personal universitario se desarrollen bajo criterios de igualdad de oportunidades, transparencia y mérito.

La Máxima Casa de Estudios de la entidad mexiquense destacó que uno de los principales objetivos es impulsar el desarrollo humano integral de las y los trabajadores universitarios, promoviendo condiciones laborales dignas, accesibles y sostenibles.

Asimismo, la UAEMéx informó que contará con mecanismos confidenciales de atención y denuncia para salvaguardar los derechos laborales de su comunidad, además de fortalecer una gobernanza universitaria basada en la legalidad, la inclusión y la responsabilidad social.

Afirmaron que esta política de impulsa en la actual administración universitaria encabezada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, quien ha enfatizado la importancia de consolidar espacios universitarios más incluyentes y con igualdad de condiciones para toda la comunidad.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) busca reforzar la ética institucional y avanzar hacia una cultura laboral basada en el respeto, la equidad y la mejora continua dentro de sus espacios académicos y administrativos