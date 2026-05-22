Revisa rectora avances de anteproyecto de Reforma a Ley Universitaria

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, encabezó una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Legislativa Universitaria y de la Consejería Jurídica Universitaria para revisar los avances del anteproyecto de Reforma a la Ley Universitaria.

Durante el encuentro, la primera rectora destacó que la institución continúa en la construcción una universidad “más participativa, cercana y comprometida con su transformación”, al impulsar un marco jurídico que responda a las necesidades de la comunidad universitaria.

De acuerdo con la UAEMéx, el documento se encuentra en su etapa final y en los próximos días será presentado a la comunidad universitaria para su conocimiento y análisis.

Asimismo, se informó que el anteproyecto será sometido a un sistema de consulta universitaria, mecanismo mediante el cual estudiantes, docentes y personal administrativo podrán compartir opiniones, observaciones y comentarios sobre esta propuesta de reforma.

La administración universitaria resaltó la importancia de generar espacios de participación que permitan fortalecer la vida institucional y construir una legislación acorde con los retos actuales de la Máxima Casa de Estudios de la entidad mexiquense.

Zarza Delgado reconoció el trabajo realizado por quienes integran la Comisión Legislativa Universitaria y la Consejería Jurídica Universitaria, al señalar que han puesto “empeño y dedicación” en la construcción de esta propuesta.

Con este proyecto, la UAEMéx enfatizó que la reforma busca consolidar un marco jurídico que beneficie a toda la comunidad universitaria y fortalezca los principios de participación, legalidad y transformación institucional.