IEEM invita a escuelas a integrarse a su Red Digital de Educación Cívica

Toluca, Méx.- La Red Digital de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) es una plataforma orientada a la medición de competencias cívicas mediante encuestas digitales, la cual, durante el primer semestre de 2026, recibió más de 138 mil participaciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexiquenses.

A través de la Dirección de Participación Ciudadana (DPC), el IEEM impartió 74 asesorías a escuelas que integran esta Red Digital y que promueve la formación democrática en entornos escolares.

La Red Digital del IEEM opera mediante una plataforma en línea a la que el estudiantado puede acceder desde las salas de cómputo de sus planteles o desde sus dispositivos móviles, ya sea en la escuela o desde casa, facilitando la aplicación estandarizada del instrumento en los distintos contextos escolares de la entidad.

Actualmente, el programa cuenta con la participación de más de mil 677 escuelas de los 125 municipios del Estado de México, lo que ha permitido generar diagnósticos sobre el conocimiento de los valores cívicos y con base en los resultados generar estrategias orientadas al fortalecimiento de la cultura cívica desde edades tempranas.

Además, contribuye a la generación de indicadores útiles para medir habilidades y competencias sobre: el ejercicio responsable de la libertad; el conocimiento y autocuidado; sentido de pertenencia y valoración de la diversidad; convivencia pacífica y solución de conflictos; sentido de justicia y apego a la legalidad, así como, democracia y participación ciudadana.

La Red Digital forma parte de las acciones permanentes del IEEM para promover la cultura cívica de niñas, niños y adolescentes.

Las escuelas interesadas en integrarse a la Red Digital pueden comunicarse al teléfono 722 275 73 00, extensiones 2200, 2209, 2211 y 2220 con la DPC; o bien al Centro de Orientación Electoral (COE), vía WhatsApp, al número 722 784 99 78.