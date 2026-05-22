Innovación tecnológica del TEEM recibe reconocimiento global

Toluca, Méx.- El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), encabezado por la Magistrada Presidenta, Dra. Arlen Siu Jaime Merlos, fue nominado a los Premios Latam Digital, organizados por Interlat Colombia, en la categoría de Ciberseguridad Ética y Responsable.

Como parte de la estrategia de transformación digital impulsada por la Administración 2025-2027, la Subdirección de Informática, implementó una arquitectura avanzada de ciberseguridad que blinda de manera integral todo el ecosistema tecnológico institucional, fortaleciendo su capacidad de prevención, detección y respuesta frente a ciberataques y ciberamenazas.

Gracias a dichas acciones, es la primera vez que el TEEM participa en un concurso de innovación tecnológica; considerado el reconocimiento de mayor prestigio de Latinoamérica; en esta ocasión el Tribunal representa con orgullo al Estado de México compitiendo contra instituciones públicas y privadas de países como Colombia, Brasil, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, entre otros. Los ganadores se darán a conocer el próximo mes de junio.

Con ello este Tribunal confirma que cuenta con una infraestructura tecnológica fortalecida que adopta estándares internacionales, garantizando confidencialidad, integridad de la información jurisdiccional y administrativa.

Recibió reconocimiento internacional por página web.

A esta nominación, se suma que, derivado de la reciente actualización y cambio de imagen de la página web institucional, el TEEM fue galardonado con el Premio Internacional OX, en la categoría de Organismos y Gobierno, un reconocimiento que distingue a los sitios web en español de excelencia global, por su calidad, creatividad, accesibilidad y facilidad de navegación.