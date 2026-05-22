No habrá cierre de ciclo escolar anticipado por calor en escuelas del sur de EdoMéx: Hernández

Toluca, Méx.- El secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que aunque en algunas regiones del país se solicitó adelantar el cierre del ciclo escolar por las condiciones climáticas, en escuelas ubicadas en zonas sureñas del Estado de México se descarta ajuste de calendario escolar.

Explicó que, durante una reunión nacional, autoridades educativas analizaron durante varias horas la posibilidad de modificar las fechas escolares debido a las temperaturas extremas que afectan principalmente a estados del norte, zonas costeras y regiones cálidas. Sin embargo, consideraron que un cambio general podría generar afectaciones académicas y sociales.

No obstante, el funcionario precisó que cada entidad enfrenta condiciones distintas, por lo que se dejó abierta la posibilidad de realizar ajustes locales en aquellas zonas donde el calor represente un riesgo para la comunidad estudiantil.

En ese sentido, señaló que las escuelas del sur mexiquense presentan mayores complicaciones debido a la falta de espacios adecuados, ventilación y otras condiciones que permitan desarrollar las actividades escolares de manera segura.

Hernández Espejel también destacó la importancia de fortalecer asignaturas como educación física y artística en nivel básico, al considerar que actualmente cuentan con poco tiempo dentro de la jornada escolar, pese a problemas como la obesidad infantil y la necesidad de impulsar el desarrollo integral de los estudiantes.

Finalmente, sostuvo que el reto educativo no solo consiste en aumentar el número de docentes, sino en reforzar su preparación y compromiso en áreas fundamentales para la formación de niñas y niños.