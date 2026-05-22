Clausura CUT su III Congreso Internacional “Liberar educando”

Ixtapaluca, Méx.- Con la presencia de más de más de 1, 600 estudiantes de ésta y de otras instituciones académicas, miembros de la dirección escolar e invitados a este tercer día de actividades académicas, fue clausurado el III Congreso Internacional Universitario “Liberar educando”, que el Centro Universitario “Tlacaélel” (CUT), ofrece a la comunidad académica y público en general de forma anual y que se ha convertido en un referente en la entidad. 2,620 personas.

Este último día del Congreso, estuvo marcada por las ponencias magistrales “Tres fuentes y tres partes del socialismo con características chinas”, “Imperialismo y subdesarrollo: las dos caras de la geopolítica y “La cruda realidad del sistema penitenciario mexicano y la corrupción”, presentadas por el candidato a doctor por la Shanghái International Studies University de China, Ehécatl Lázaro, el economista Jesús Lara y la periodista Saskia Niño de Rivera, respectivamente.

Se calcula que, a las trece actividades desarrolladas, entre ellas las nueve conferencias magistrales, asistieron un total de 2,260 estudiantes provenientes de los diferentes planteles del Centro Universitario.

Atenea Román Serrano, rectora de la universidad, puntualizó que el proyecto de educación popular que impulsa la institución, forma parte del proyecto educativo y de nación que tiene el Movimiento Antorchista del cual emanan también todos los demás proyectos que se aplican en las instituciones educativas creadas por Antorcha. El CUT tiene un origen popular, no hubiera sido posible si no hubieran luchado los habitantes, hombres y mujeres, de las colonias en las que tiene trabajo organizativo el Movimiento Antorchista desde su fundación.

“La intención es acercar a la gente, a la que no tiene oportunidades, por diferentes motivos, para ingresar a una universidad pública como la UNAM, pero también, para los jóvenes que tienen limitaciones económicas; es un intento de acercar la educación universitaria a las masas populares, eso es el CUT, ese es su carácter social,” expresó Román Serrano.

Detalló que los congresos tienen la finalidad de romper el esquema que existe en los congresos académicos, que generalmente se pagan con mucho dinero, están alejados de la gente, de difícil acceso, por lo que, a diferencia de ellos, los que organiza el CUT tienen la intención de acercar a todos los jóvenes los ponentes y su investigación, mostrar la calidad educativa de la escuela y el proyecto que tiene el Movimiento Antorchista de masificar la educación para que llegue a todos las masas populares.

En la ceremonia de clausura se presentaron los alumnos integrantes de los talleres culturales que ofrece la institución, quienes declamaron “Canto de los hijos en marcha” del poeta Andrés Eloy Blanco, melodías “Los humildes” y “Fusil contra fusil” de Armando Tejada Gómez y Silvio rodríguez, respectivamente, así como un cuadro cultural dedicado a Cuba.

Jasson Celis Córdova, dirigente del Frente Estudiantil del Movimiento Antorchista Nacional, clausuró el III Congreso Internacional Universitario resaltando que los estudiantes son la causa y el objetivo fundamental sobre el cual que recae todo el trabajo, reconociendo el grado de compromiso de la comunidad universitaria para impulsar esta actividad que, sin embargo, no hubiera sido posible sin la aportación del pueblo, que es el verdadero gigante sobre cuyos hombros, se crean las posibilidades que ahora tenemos.