Escuela secundaria Ricardo Flores Magón, contará con su muro de contención: Montoya

Naucalpan, Méx.- Ante vecinos del Barrio La Mora, en San Francisco Chimalpa, el alcalde Isaac Montoya Márquez, se comprometió a la construcción del muro de contención de la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, ante el riesgo para la comunidad del Jardín de Niños Narciso Bassols.

Con este compromiso, Montoya Márquez, evitó un posible cierre del kínder. A la vez que destacó que, no hay mejor decisión que invertirle a la educación, y en este caso, es asegurar que los más pequeñines tengan condiciones realmente seguras.

En presencia de autoridades educativas, de autoridades auxiliares, así como servidores públicos dijo: “esta inversión que fue extraordinaria, se pudo llevar a cabo con el apoyo del Gobierno del Estado, esta es una muestra de lo que en el pasado se dejó de hacer y hoy es una realidad. Hoy asumimos con mucha dignidad y con mucha claridad el bienestar de nuestra niñez”.

Tanto los docentes del Narciso Bassols, como madres y padres de familia, sostuvieron que desde el año 2017 se presentaron problemas con el muro y desde el 2024, se impidió el acceso a la escuela y agradecieron al Alcalde Isaac Montoya por impedir que se extienda el problema para tener cerca la reapertura de la institución.

Dijo que,desde su etapa como Diputado, conocía de esta situación y desde ese entonces buscó la forma de poder apoyar tanto a los alumnos, como también a sus familias para tener la certeza de que sus hijas e hijos estudian en un lugar seguro.

Agregó que, también apoyará para acelerar los permisos necesarios para que las autoridades correspondientes, den la apertura a las clases presenciales de las y los niños que ya llevan dos años tomándolas fuera de las instalaciones escolares.

“Esta obra se hace también desde una planeación estratégica, desde la contención del gasto, desde destinar los recursos a lo que verdaderamente importa y ustedes demandan, pero también desde el corazón, porque hay sensibilidad y hay conocimiento de causas, hay conocimiento de haber recorrido las comunidades con ustedes, enhorabuena vamos a estar con ustedes, vamos a seguir caminando con ustedes, hay muchos proyectos que llevaremos a cabo para San Francisco Chimalpa”, subrayó.

En su oportunidad la representante de la subdirección Regional de Educación Básica Naucalpan, Abigail Yepes, reconoció que el muro significa el que los niños puedan regresar pronto a clases y los padres tengan la seguridad y la tranquilidad de que sus hijos están en la escuela y en un lugar seguro.

“Gracias, presidente por ser el presidente de la educación, hay más necesidades, pero sigamos trabajando de la mano y que esta obra sea de beneficio de toda la matrícula que esperemos que aumente de estos 130 alumnos y se incorporen tanto en el turno matutino como vespertino”, señaló.