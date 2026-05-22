A punto de concluir las obras de Mexicable en EdoMéx

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Redacción 22 mayo, 2026

22 mayo, 2026 Municipios

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Naucalpan, Méx.– En el marco de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez anunció que, en términos globales, se lleva un avance del 68 por ciento en la construcción de la Línea III del Mexicable y se prevé que se concluya a finales de diciembre del presente año, con lo que más de 700 mil habitantes de la zona alta de Naucalpan se verán beneficiados.

La Línea III del Mexicable contará con 278 cabinas de última generación, que tendrán la capacidad de transportar todos los días a más de 40 mil usuarios hacia el Metro Cuatro Caminos para que realicen sus actividades cotidianas en su escuela, trabajo, negocio o médico, incluso para llevar a cabo cualquier otra actividad personal en la Ciudad de México.

Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, aseguró que el objetivo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es elevar la calidad de vida de las y los mexiquenses, así como fortalecer la integración social, a través de un servicio de transporte público de calidad, moderno, digno, eficiente y económico.

Destacó que se atenderán las necesidades de movilidad de los habitantes de colonias de difícil acceso como Izcalli Chamapa, Lomas del Cadete, Benito Juárez, Mártires de Río Blanco, San José de los Leones, San Antonio Zomeyucan, El Molinito, Lázaro Cárdenas, entre otras.

Este sistema de transporte estará integrado por una línea troncal que irá de la estación del Metro Cuatro Caminos a la Tolva, así como dos antenas, una llegará a la colonia Lomas del Cadete y la otra, a Izcalli Chamapa; el tiempo de recorrido de punto a punto será de 30 minutos, aproximadamente. Actualmente, se tiene que destinar poco más de una hora para realizar este mismo recorrido.

Desde hoy, habitantes de la zona reconocen que el Mexicable Línea III será de gran ayuda para la comunidad, como lo explica Florencia Solano Hernández, de la colonia San Rafael Chamapa: “Nos va a ayudar a las personas que salimos a diario y tenemos que atravesar Primero de Mayo, que siempre hay mucho tráfico; va a hacer más corto el transporte, nuestro tiempo y llegar a buena hora a nuestro trabajo”.

En el caso de Sergio Gómez Carrión, de la colonia San Rafael Chamapa, quien padece una discapacidad, reconoce que además de tiempo, le ayudará en su movilidad: “Es un gran beneficio para la economía, el tiempo, la movilidad, más que nada, porque le repito, uno que ahora ya está de este lado de discapacidad le cuesta más trabajo moverse y eso lo facilitaría mucho”.

Finalmente, Silvia Rebeca Ortega Reyes, enlace técnico de la Dirección General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), informó que este transporte tendrá una extensión de 9.5 kilómetros. Además, indicó que se han colocado 46 de los 62 postes que soportarán el sistema Mexicable y en algunas estaciones se realiza el tendido de cable y pruebas del sistema electromecánico para ajustar las canastillas, donde viajarán los usuarios.