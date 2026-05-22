GEM e IMSS-Bienestar supervisan hospitales del sur; garantizan abasto de medicamentos

Redacción

Redacción 22 mayo, 2026

22 mayo, 2026 Municipios

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Tlatlaya, Méx.– El Gobierno del Estado de México y el IMSS-Bienestar realizaron una gira de supervisión en hospitales del sur de la entidad para verificar el abasto de medicamentos y la atención médica que reciben las familias mexiquenses, como parte de la Estrategia Rutas de la Salud del Gobierno de México.

Durante los recorridos se constató que las farmacias de las unidades visitadas cuentan con más del 80 por ciento de abasto de medicamentos, con el objetivo de garantizar que las y los pacientes reciban sus tratamientos de manera oportuna.

La supervisión fue encabezada por Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud estatal, y Natán Enríquez Ríos, Coordinador Estatal de IMSS-Bienestar, quienes visitaron el Hospital Municipal de San Pedro Limón, en Tlatlaya; el Hospital General de Tejupilco y el Hospital Municipal de Temascaltepec.

Las autoridades recorrieron áreas médicas, farmacias y espacios de atención, además de dialogar con usuarios y personal de salud para conocer necesidades y áreas de atención en cada unidad hospitalaria.

Estos hospitales brindan servicios de consulta externa, medicina preventiva, laboratorio, atención materna, tococirugía, hospitalización, enfermería y pediatría, tanto a población mexiquense como de regiones cercanas del estado de Guerrero.

Durante la gira, las autoridades estatales y de IMSS-Bienestar reiteraron el compromiso de mantener un trabajo coordinado para mejorar la atención, garantizar el acceso a medicamentos y acercar servicios de salud dignos a las familias del sur del Estado de México.