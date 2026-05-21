Ocho equipos disputan semifinal en Torneo Metropolitano del EdoMéx

Redacción

Redacción 21 mayo, 2026

21 mayo, 2026 Deportes

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Metepec, Méx.- El Gobierno del Estado de México invita a las y los mexiquenses a vibrar con el inicio de los cuartos de final del Primer Torneo Metropolitano de Futbol 2026 organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui); los encuentros se realizarán el sábado 23 y domingo 24 de mayo en el marco de la estrategia “Estadio de México: Un Destino Futbolero”, que impulsa la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Los equipos de Huehuetoca, Nicolás Romero, Ozumba, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlixpa, Tultitlán y Zumpango se disputarán el pase a la semifinal en los siguientes partidos:

Sábado 23 de mayo:

10:00 h Nicolás Romero vs. Tultitlán. Deportivo La Colmena en Nicolás Romero.

10:00 h Zumpango vs. Teoloyucan. Campo 1 y 2, San Juan Zitlaltepec en Zumpango.

11:30 h Huehuetoca vs. Ozumba. Domo Deportivo IMCUFIDEH en Huehuetoca.

Domingo 24 de mayo:

10:00 h Teotihuacán vs. Tepetlixpa. Deportivo Tepetlixpa.

Los ocho equipos que saltarán a la cancha están decididos a conquistar su pase a la semifinal ya que el campeón en este “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, obtendrá para su comunidad la rehabilitación integral de un espacio o componente de la unidad deportiva que acuerde con la Sedui.

Esta fiesta deportiva inició con la participación de 24 municipios y concluye la primera fase con un registro de 250 goles y con la asistencia de 7 mil 500 aficionados en 50 partidos.

El torneo tiene como objetivo celebrar el talento local y fortalecer una agenda metropolitana, basada en la colaboración entre municipios y el reencuentro de las comunidades, tanto en las gradas como en las canchas.

La información completa de esta fiesta deportiva la encontrarás en las redes sociales de la Sedui: Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura en Facebook, @SEDUIEdomex en X y @sedui_edomex en Instagram.