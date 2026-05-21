SÓTANO UNO

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Raúl Mandujano Serrano

Raúl Mandujano Serrano 21 mayo, 2026

21 mayo, 2026 Columnas

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· Virus mundialista

· Colofón. – La defensa del Cártel

· Sótano Agrio. – Perfect Day vs Tren Maya

Raúl Mandujano Serrano. Periodista

Virus mundialista. – El amanuense recuerda que en marzo de 2009, el gobierno de Peña Nieto anunció medidas contra el virus H1N1 ante el elevado número de contagios. Aprendimos -algunos- a usar el cubrebocas y evitar reuniones masivas. Decían muchos que era un complot de los farmacéuticos para vender medicinas. No pasó a mayores, por eso quizá cuando llegó el COVID-19 había incredulidad, alimentada por “ya saben quién”, que bromeaba con estampitas del Sagrado Corazón de Jesús como “escudo protector”, mientras que López Gatell, su subsecretario de Salud, argumentaba que no había peligro. Al final murieron más de 335 mil personas y el eficiente sistema de salud que nos presumían, nos regresó a la triste y lamentable realidad.

Ahora el mundo enfrenta una nueva viral embestida. África podría ser el foco de una pandemia mortal de ébola surgida en Uganda, el Congo y Sudán del Sur, donde han muerto unas 115 personas. Mientras que el Hantavirus, producido por ratas, ha registrado más de 90 casos en 18 países, luego de ser detectado en un crucero: y cómo el miedo no anda en burro -dirían en mi pueblo- ante las masivas aglomeraciones de fanáticos por el Mundial 2026, el gobierno emitió tres alertas epidemiológicas por el hantavirus, ébola y los golpes de calor. No está por demás atender las advertencias y cuidarnos.

Colofón. – La defensa del Cártel

En esa emblemática cafetería se escucha de fondo a Molotov: “… Aunque nos hagan fama de que somos vendedores, de la droga que sembramos, ustedes son consumidores… Don’t call me gringo, you fuckin’ beaner. No me digas frijolero, pinche gringo puñetero …”. Pero, que no nos distraigan, ni con los ajolotes mundialistas ni con la campaña de la encinta senadora Andrea Chávez y el millonario Andy López en contra de la gobernadora de Chihuahua, o con la probable aprehensión del exdictador cubano Raúl Castro, menos aún con la debilitada Luisa María “Albores”. Ya no se puede ocultar la complicada relación política con EU por defender al crimen organizado.

Miren, de acuerdo con la DEA, desde el 2023, por consumo de fentanilo han muerto unas 200 mil personas. La cifra anualmente ha ido disminuyendo, pero sin ayuda de México. Trump considera que el origen de la enfermedad no está en los consumidores, sino en quienes la producen y distribuyen, y por eso acusa a China y México, además de culpar a los cárteles mexicanos de la muerte de un millón de estadunidenses durante las últimas dos décadas.

Los cárteles “terroristas” son identificados, se enlistan, bloquean sus cuentas y visas, cercan sus rutas marítimas, aéreas y terrestres, y se fortalece la cooperación entre los países para enfrentarlos. Por ello pidieron “la cabeza” de 10 narco políticos y, como son de Morena, la respuesta es un tanto infantil: ‘dando y dando pajarito volando. Envíame a los 269 narcos que te había solicitado y ya veremos después’ … Pareciera que los tratados de extradición solo funcionan a conveniencia política. Mientras que, aquí, debatimos por qué desmantelar un narco laboratorio en Chihuahua, dejó de ser una victoria para convertirse en una disputa por una conveniente soberanía…

Sótano Agrio. – Perfect Day vs Tren Maya

Pseudo ambientalistas aplauden a la SEMARNAT por cancelar el proyecto Perfect Day en Mahahual QR, que representaría una inversión privada superior a los mil millones de dólares pero que probablemente afectaría arrecifes. Claro que eso no ocurrió con el Tren Maya, que destruyó la selva, cenotes sagrados, asesinó fauna silvestre y es una amenaza constante de descarrilamiento… y que casi nadie usa. Hasta otro Sótano. Mi X@raulmandujano