Policía municipal impide robo a cajero en San Pablo Autopan

Toluca, Méx.- La rápida reacción de la Policía Municipal de Toluca, apoyada por el Centro de Mando y el uso estratégico de tecnología, impidió la madrugada de este jueves el robo a un cajero automático de Banco Azteca, ubicado en la delegación San Pablo Autopan.

Operadores del sistema de videovigilancia detectaron movimientos sospechosos en la esquina de Manuel Buen Día Téllez Girón y 5 de Mayo, por lo que activaron de inmediato el protocolo de reacción.

En cuestión de minutos, unidades municipales arribaron al lugar y lograron impedir el ilícito.

Los responsables ocasionaron daños en la estructura externa del cajero; sin embargo, no lograron acceder a la caja de seguridad, por lo que el efectivo permaneció intacto.

Al escuchar la llegada de la autoridad municipal, los implicados emprendiendo la huida, no obstante, a través de las cámaras de videovigilancia fue identificada una camioneta presuntamente relacionada con los hechos.

El sitio quedó bajo resguardo policial mientras personal ministerial y representantes de la institución bancaria realizan las diligencias correspondientes.