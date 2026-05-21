Igualdad de género y salud, prioridad de México en OMS

Ciudad de México.- En el marco de las actividades de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, la secretaria del Consejo de Salubridad General y jefa de la delegación mexicana, Patricia Clark, continuó con una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de la cooperación internacional y al intercambio técnico en temas prioritarios como la igualdad de género, la salud sexual y reproductiva, la nutrición, la discapacidad y las enfermedades no transmisibles.

La jornada inició con la participación de la secretaria Patricia Clark en el desayuno de alto nivel “Multilateralismo, igualdad de género y salud y derechos sexuales y reproductivos”, organizado por España y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), espacio en el que se intercambiaron perspectivas sobre los desafíos actuales para la igualdad de género, la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el contexto del multilateralismo, y donde destacó la cooperación que realiza México con el UNFPA en beneficio de la salud de la población mexicana.

Como parte de las actividades de vinculación académica y fortalecimiento de capacidades, sostuvo un encuentro con estudiantes mexicanas de medicina y de programas de maestría que realizan actividades de formación internacional. Asimismo, sostuvo encuentros con autoridades de los departamentos de la OMS sobre salud sexual, reproductiva, materna, infantil y adolescente, así como envejecimiento; y de nutrición e inocuidad alimentaria. Dichos encuentros se centraron en el intercambio de experiencias y en la identificación de áreas de colaboración para fortalecer las acciones en salud materna, nutrición y envejecimiento saludable.

Asimismo, participó en una reunión técnica con la Unidad de Salud Auditiva de la OMS, en la que se abordaron estrategias de tamizaje auditivo, así como acciones de prevención y detección oportuna, con el objetivo de fortalecer la atención integral y el acceso temprano a servicios especializados.

La secretaria del Consejo de Salubridad General también sostuvo una reunión con la Unidad de Integración y Enfoque Transversal del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OMS, en la que se abordaron mecanismos para fortalecer la inclusión de la discapacidad en las políticas públicas de salud y promover enfoques integrales para la atención de las enfermedades no transmisibles.

Como parte de su agenda, participó en el evento paralelo “Impulsando la menopausia como una prioridad de salud pública, laboral y de política pública”, organizado por Women Political Leaders (WPL), un espacio enfocado en promover acciones que favorezcan el bienestar, la participación laboral y la calidad de vida de las mujeres.

La jornada concluyó con una reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la que se dialogó sobre temas prioritarios de la agenda internacional de salud y sobre las oportunidades para continuar fortaleciendo la cooperación entre México y la OMS en áreas estratégicas.