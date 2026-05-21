Acercan apoyos a comunidades de Guerrero con la primera Feria de Servicios

Chilapa, Guerrero.- Como parte de Atención a las Causas que Generan la Violencia, este jueves se realizó en las localidades de Alcozacán y Coatzingo, municipio de Chilapa, Guerrero, la primera Feria de Servicios, durante la cual se acercaron a la comunidad diversos trámites, acciones y programas.

En seguimiento a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los gobiernos federal y estatal brindaron a cerca de mil personas consultas médicas y odontológicas, toma de presión arterial, medición de azúcar; así como la entrega de medicamentos gratuitos.

También se dio información sobre programas sociales de bienestar, educación, orientación jurídica, pláticas sobre prevención del delito y protección civil.

Entre los trámites que se otorgaron destacan la impresión gratuita de actas de nacimiento y matrimonio, e inscripción a programas sociales.

Las jornadas representan un esfuerzo sin precedentes para recuperar la cohesión social y atender de raíz las causas que generan la violencia en la región, llevando la oferta institucional del Estado directamente a las plazas públicas, sin intermediarios y con un profundo sentido de dignidad humana.

En la Feria participaron 31 instituciones de la Federación y locales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Guardia Nacional; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Cultura; Secretaría de Educación Pública; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Además, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar; así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

De esta manera, y en cumplimiento al compromiso de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien acudió a Alcozacán y Coatzingo la semana pasada, se reanudaron los servicios y actividades, la energía eléctrica y se fortaleció la atención a la población.

Con las Ferias de Paz en Alcozacán y Coatzingo, los gobiernos de México y de Guerrero demuestran con hechos que no hay rincón de la patria que quede fuera de la transformación. Hoy, las instituciones no son ajenas al dolor del pueblo; caminan a su lado, escuchan sus demandas y transforman su realidad.

El Gobierno de México reafirma su compromiso de seguir trabajando a ras de suelo, consolidando una nación más justa, fraterna y en paz, donde la dignidad humana sea siempre el eje de todas las acciones de gobierno.