Hacienda y Fiscalía de Michoacán firman acuerdo que fortalece combate al lavado de dinero

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y consolidar mecanismos de cooperación para la prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.

El instrumento actualiza y fortalece los mecanismos de colaboración existentes entre ambas instituciones, incorporando herramientas que permiten optimizar el intercambio de información, mejorar los canales de comunicación institucional y robustecer el trabajo conjunto en materia de inteligencia financiera y procuración de justicia.

A través de este convenio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán podrá proporcionar información útil para el desarrollo de las atribuciones de la UIF, mientras que esta última compartirá productos de inteligencia derivados de reportes y avisos presentados por sujetos obligados, que contribuyan a las investigaciones de competencia estatal, en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, ambas instituciones podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.

El acuerdo también contempla la conformación de grupos de trabajo especializados para coordinar acciones operativas, técnicas e informáticas, con el fin de fortalecer los mecanismos de intercambio de información, garantizar su confidencialidad y facilitar la implementación de herramientas tecnológicas que permitan una colaboración más eficiente entre ambas instituciones.

La cooperación interinstitucional constituye un elemento fundamental para identificar estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas, fortalecer las investigaciones patrimoniales y financieras, así como contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos y al combate de las estructuras económicas de la delincuencia.

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refrenda su compromiso de fortalecer la colaboración con las autoridades de procuración de justicia del país, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate efectivo de la delincuencia organizada.