Gobierno de México fortalece el diálogo con CNTE y SNTE

Ciudad de México.- El Gobierno de México mantiene comunicación y un diálogo permanente con el magisterio nacional, este año se han realizado más de 140 reuniones con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el desahogo de agendas de trabajo acordadas, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Durante la conferencia de prensa “La mañanera del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo subrayó que continuarán los trabajos y reuniones coordinadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), con las secciones de la CNTE en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, entre otras entidades, a efecto de revisar y atender sus solicitudes y llegar a acuerdos que eviten un paro nacional.

Asimismo, refirió que, con el cambio en las reglas instruidas por la Presidenta de México para la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), se han realizado más de 74 mil cambios de centros de trabajo, lo que dio respuesta a una demanda de las y los docentes.

El titular de la SEP indicó que, con el apoyo de la Segob, se ha mantenido la comunicación y la atención a las maestras y maestros en sus decisiones y gestiones, y que este diálogo continuará para llegar a acuerdos viables en favor del sistema educativo nacional.

Por otra parte, en el reporte de avances de las Becas para el Bienestar, se informó que este año el Gobierno de México beneficiará a 20 millones 132 mil 490 estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior, con una inversión social de 136 mil 627 millones 498 mil 500 pesos.

Lo anterior representa un incremento de 710.5 por ciento en el número de beneficiarios entre 2000 y 2026, al pasar de 2 millones 823 mil 200 becarios a 22 millones 881 mil 527 en la actual administración.

En lo que respecta al presupuesto autorizado para becas, se registra un incremento de más de 4 mil 352.7 por ciento en comparación con el año 2000, al pasar de 4 mil millones de pesos a 178.2 mil millones de pesos.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, detalló que la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica tiene una cobertura de 15 millones 417 mil 808 niñas y niños con una inversión de 83 mil 587 millones 433 mil pesos; la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior apoya a 4 millones 180 mil 747 estudiantes, con una inversión de 39 mil 717 millones 96 mil 500 pesos.

Informó que la Beca Rita Cetina para nivel Secundaria, la cual es universalidad por decisión de la administración de la jefa del Ejecutivo Federal, atiende a 5 millones 247 mil 246 estudiantes.

En el caso de Educación Superior, a través de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que beneficia a 423 mil 107 alumnas y alumnos, el Gobierno de México invierte 12 mil 270 millones 103 mil pesos; para el caso de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra para apoyo al transporte se favorece a 167 mil 597 estudiantes de los estados de Michoacán, Chiapas y Campeche mediante una inversión de 2 mil 340 millones 601 mil pesos.

Finalmente, Julio León Trujillo resaltó que la Beca Rita Cetina de apoyo para Uniformes y Útiles Escolares beneficiará a 9 millones 994 mil 200 niñas y niños de escuelas públicas del país. Asimismo, informó que del 18 de mayo al 31 de julio de 2026 se entregarán 5 millones de tarjetas del Banco del Bienestar, para que, en agosto, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, las y los estudiantes reciban 2 mil 500 pesos por alumno.