Arranca entrega de Viviendas Bienestar en Guanajuato

San José Iturbide, Guanajuato.- La entrega de Viviendas Bienestar arrancó en Guanajuato y se anunció que la meta de construcción en la entidad pasó de 21 mil viviendas a 76 mil 997. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el INFONAVIT entregaron las primeras 111 llaves a familias de San José Iturbide, junto a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, desde un enlace en vivo a la Mañanera del Pueblo.

En representación de la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, José Alfonso Iracheta explicó que la construcción de viviendas está a cargo del INFONAVIT con 65 mil unidades, de la Comisión Nacional de Vivienda (Conabi) con 6 mil y próximamente el Fovissste arrancará la construcción de 4 mil 997.

“En Guanajuato tenemos ya 25 proyectos iniciados con 15 mil 742 viviendas en proceso, lo que representa un avance del 20.7%. Con este Programa la inversión que tenemos estimada es de 45 mil 598 millones de pesos en el estado y vamos a generar 227 mil empleos directos y 341 mil empleos indirectos para beneficiar a 273 mil personas”, detalló Iracheta.

En su participación, el director general del INFONAVIT, Octavio Romero, señaló que se entregaron este día el total de viviendas que componen el desarrollo INFONAVIT Real de San José. Destacó que en el país hay ya 81 desarrollos, y en 27 de ellos, las viviendas están agotadas, lo que significa que 19 mil 500 viviendas están colocadas.

“Aquí mismo, por la demanda de vivienda que hay en San José Iturbide, a lado de este fraccionamiento, estamos construyendo mil 85 viviendas más”, dijo Octavio Romero.

El funcionario agradeció a la gobernadora Libia Denisse Muñoz Ledo, al alcalde de San José Iturbide, Édgar Manuel Montes de la Vega y a la desarrolladora por el apoyo y construcción de este conjunto.

La gobernadora del estado Libia Muñoz Ledo agradeció a la Presidenta por el trabajo conjunto entre el gobierno federal y el local por acercar el Programa de Vivienda para el Bienestar y reafirmó el compromiso de seguir coordinando esfuerzos para que más familias guanajuatenses tengan acceso a un hogar.

La beneficiaria Rosa Isela Moreno, madre soltera de tres pequeños, se mostró contenta tras recibir las llaves de su vivienda. “Es una casa con todos los servicios, cuenta con dos habitaciones que me van a ayudar muchísimo con mis hijos. Me siento muy agradecida, agradecerle a usted Presidenta, a la gobernadora, al director del INFONAVIT por estos programas”.