Almeyda es nuevo director técnico de Rayados de Monterrey

Ciudad de México.- El argentino Matías Almeyda fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico de CF Monterrey, equipo con el que firmó un contrato por dos años y con el que buscará regresar al protagonismo tanto en la Liga MX como en competencias internacionales.

A través de un comunicado difundido este miércoles, Rayados confirmó la llegada del estratega sudamericano, quien se integrará en los próximos días junto a su cuerpo técnico para comenzar la preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

La directiva regiomontana destacó las cualidades humanas y futbolísticas de Almeyda, señalando que se trata de un entrenador con liderazgo, empatía y un modelo de juego bien definido, características que lo han llevado a consolidar proyectos exitosos en distintos países.

El “Pelado” cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos. Su carrera como entrenador comenzó en 2011 con River Plate, donde consiguió el ascenso a la Primera División en su primer torneo. Posteriormente repitió la hazaña con Banfield antes de llegar al futbol mexicano en 2015 para dirigir a Club Deportivo Guadalajara.

Con Chivas vivió una de las etapas más exitosas del club rojiblanco al conquistar la Liga MX Clausura 2017, dos Copas MX, una Supercopa MX y la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2018, títulos que marcaron su legado en el futbol mexicano.

Tras su paso por Guadalajara, Almeyda dirigió al San Jose Earthquakes de la MLS y posteriormente al AEK Atenas, equipo con el que conquistó la Liga y la Copa de Grecia. Más recientemente estuvo al frente del Sevilla FC hasta marzo de este año.

Como futbolista, Matías Almeyda tuvo una destacada carrera internacional en clubes de Argentina, Italia, España y Noruega, además de representar a la Selección Argentina en los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Ahora, el estratega sudamericano tendrá el reto de devolverle a Rayados los títulos que exige una de las aficiones más apasionadas del futbol mexicano.