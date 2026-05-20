Tecnología para el bien común, presenta UAEMéx nuevas plataformas

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, presentó las Plataformas tuaeméx, tecnología para el bien común, se trata de cinco nuevas herramientas, en cinco idiomas que ayudarán a democratizar la ciencia y la cultura, en búsqueda de alcanzar la equidad y la inclusión de todo lo que se produce en la institución y preservar la memoria histórica para ponerlo al alcance de la sociedad.

En Ciudad Universitaria, la rectora afirmó que en respuesta a las demandas y exigencias expresadas en el pasado movimiento estudiantil por lo que, a través de estas cinco nuevas plataformas digitales, nueva forma de interactuar con la comunidad estudiantil.

“La ciencia que se genera en la UAEMéx estará al alcance de todos. Éstas plataformas deberán fortalecer el diálogo entre comunidades científicas y la sociedad en general para abrir el conocimiento a todos”, dijo.

Zarza Delgado indicó que toda esta información estará al alcance de un click. “Damos un paso importante hacia una universidad más incluyente, más democrática. Una universidad más enfocada a fortalecer el bienestar colectivo”.

Refirió que dichas herramientas ayudarán a que el conocimiento tenga relevancia y pertenencia, además de que los cinco idiomas en los que estarán disponibles son español, inglés, francés, otomí y mazahua.

Arianna Becerril García, Secretaria de Ciencia de la UAEMéx, indicó que la primera plataforma Ciencia Abierta, Ciencia Pública concentra información que en tiempo real estará reportando el quehacer cotidiano de la Secretaría de Ciencia, aportará indicadores e información en tiempo real.

La segunda plataforma denominada Divulgación Científica de la UAEMéx en la que publicarán los distintos productos científicos generados en la comunidad auriverde, contempla material audiovisual, cápsulas e información veraz.

La tercera plataforma denominada Thumui, recopilará toda la producción editorial que se genere en la UAEMéx y en la que el investigador podrá dar mayor eficiencia a lo que se publica y su reproducción, de creará un nuevo flujo editorial.

También, la secretaria de Identidad y Cultura de la UAEMéx, Cynthia Ortega Salgado, presentó las dos plataformas visuales digitales que estarán al alcance todas las expresiones que se generaron durante el último movimiento estudiantil, se espera que se puedan mover voluntades y crear estrategias y programas con miras a generar políticas más justas para la comunidad auriverde.

Se trata de mil 695 imágenes que el estudiantado y la sociedad en general podrán consultar para hacerlos parte de la narrativa universitaria que se forjó en el más reciente movimiento estudiantil.