CANACO Valle de Toluca celebra el Día de la Mujer Empresaria con foro regional

Toluca, Méx..- Con el propósito de conmemorar el Día de la Mujer Empresaria, la CANACO SERVYTUR Valle de Toluca invita a empresarias, emprendedoras y líderes de la región a participar en la tercera edición del foro “MUJERES: redefiniendo el liderazgo empresarial”. Este importante encuentro proyecta congregar a 200 líderes de diversos municipios del Estado de México, quienes se darán cita para compartir experiencias, fortalecer sus habilidades directivas y construir sólidas redes de colaboración estratégica que transformen el futuro de los negocios.

De acuerdo con Fernando Reyes Muñoz, presidente de la CANACO en el Valle de Toluca, el foro se llevará a cabo el próximo viernes 22 de mayo, en un horario de 08:30 am a 01:00 pm, teniendo como sede oficial el Centro Tolzú, en la ciudad de Toluca. Con este espacio de alta capacitación, el organismo empresarial busca dotar a las asistentes de herramientas de vanguardia para enfrentar los retos de permanencia y escalabilidad en el mercado actual, reconociendo que cuando una mujer emprende con visión, impulsa la transformación de todo el sector comercial mexiquense.

La jornada académica y de vinculación iniciará con el registro de asistentes y el acto de inauguración oficial a cargo de las autoridades del organismo. Posteriormente, se dará paso a la Conferencia 1 titulada “Mujer marcando el paso”, la cual será impartida por la Mtra. Daniella Martínez Rodríguez, CEO de TLC Asociados y Directora General de TLC Magazine México, quien abordará las claves de la alta dirección y el posicionamiento en los mercados globales.

El programa continuará con la Conferencia 2 denominada “El éxito a través de la creatividad”, a cargo de Didi Sánchezco, destacada conductora, actriz, creadora de contenido y futbolista, quien compartirá una perspectiva disruptiva sobre cómo fusionar la innovación y el talento en entornos competitivos para consolidar proyectos de éxito.

Como pilar analítico del foro, se desarrollará el Panel “Liderar, escalar y sostener empresas en 2026”, un espacio de diálogo estratégico moderado por la consejera Jessica Raquel Pérez Hernández. Este panel sumará las voces y la experiencia corporativa de las destacadas panelistas Eduwiges Zarza Arizmendi, Diana A. González P. y María Elena Garcés Islas, en conjunto con el presidente de la Cámara, Fernando Reyes Muñoz, y el consejero Paul Valdés, para hablar sobre las proyecciones económicas y la resiliencia financiera de las PyMEs en el panorama actual.

Con esta iniciativa, la CANACO SERVYTUR Valle de Toluca refrenda su compromiso como un aliado incondicional del talento empresarial, asumiendo la responsabilidad de generar igualdad de oportunidades, romper brechas y sentar las bases para una nueva era de éxito en el comercio liderado por mujeres.