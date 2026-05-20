Gobierno del EdoMéx invierte 71.8 mdp en escuelas del sur estatal

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, entregó una inversión de 71.8 millones de pesos para infraestructura, mobiliario y equipamiento educativo en beneficio de 20 mil 813 estudiantes de 50 planteles de municipios del sur de la entidad, como parte de las acciones para fortalecer los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Como parte de la estrategia “SECTI en tu Comunidad”, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), realizó una gira de trabajo por los municipios de Tlatlaya y Tejupilco para reafirmar el compromiso del Gobierno estatal de mantener un trabajo cercano y de territorio y atender de manera directa las necesidades de las comunidades educativas.

En la Unidad de Estudios Superiores (UES) Tlatlaya, perteneciente a la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), el titular de la SECTI entregó una inversión de 20.44 millones de pesos para fortalecer talleres y espacios de formación en 36 Unidades de Estudios Superiores, en beneficio de 18 mil estudiantes. Además, en este municipio se entregaron 14.3 millones de pesos en infraestructura, mobiliario y equipamiento para seis escuelas donde más de 613 estudiantes cursan su Educación Básica y Media Superior.

En Tlatlaya, el titular de la SECTI encabezó también encuentros con las comunidades educativas de la Escuela Secundaria No. 17 “Vicente Guerrero”; la Escuela Preparatoria Oficial EPO No. 61, y la Escuela Secundaria Oficial No. 0144. “Profesor Manuel Hinojosa Giles”, donde también hizo entrega de equipos de cómputo portátiles donados por la iniciativa privada.

Posteriormente, en Tejupilco, se entregaron 37.1 millones de pesos para infraestructura y equipamiento en beneficio de más de dos mil 200 estudiantes de ocho escuelas de la región, además de laptops para alumnas y alumnos del plantel.

Con El Poder de Servir, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de garantizar espacios dignos, seguros y funcionales para dar acceso a una educación pública con sentido humanista, incluyente y de bienestar.