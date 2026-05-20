Legisladores del PT llaman a la unidad en su partido

Toluca, Méx.- Los diputados Anahí Esparza Acevedo, Ernesto Santillán Ramírez e Isaac Hernández Méndez del Partido del Trabajo (PT), en el Congreso mexiquense, coincidieron en que se deben respetar los estatutos a nivel nacional y dejar trabajar a quien está a cargo de la comisión estatal.

La diputada Anahí Esparza, expresó su respaldo al llamado realizado por el Comisionado Político Nacional del PT en el Estado de México, Reginaldo Sandoval Flores, para privilegiar la unidad y la conducción institucional del partido en la entidad.

La legisladora señaló que la militancia merece claridad, respeto y responsabilidad política, especialmente en momentos donde es indispensable evitar mensajes confusos o acciones que puedan interpretarse como intentos de división interna.

El diputado Santillán Ramírez, señaló que quienes verdaderamente tienen voluntad de construir partido deben hacerlo desde el diálogo, el respeto y el reconocimiento de las rutas institucionales establecidas por el PT nacional, pues solamente así se fortalece la confianza entre la militancia y se preserva la unidad del movimiento.

Sostuvo que las diferencias políticas no deben convertirse en factores de confrontación interna, sino en oportunidades para demostrar madurez y compromiso con un proyecto que pertenece a miles de petistas que diariamente trabajan en territorio y mantienen vivo al partido.

Finalmente, el diputado perista, Isaac Hernández, afirmó que su partido, es una organización política nacional con principios, estatutos y órganos de conducción claramente definidos, por lo que cualquier reunión o convocatoria realizada fuera de las vías institucionales carece de reconocimiento político dentro del partido.

Y expresó su respaldo al posicionamiento fijado por el Comisionado Político Nacional del PT en el Estado de México, Reginaldo Sandoval Flores, al señalar que lo que se haga fuera de la institucionalidad petista no puede considerarse válido para la toma de acuerdos o resoluciones relacionadas con la vida política del partido.