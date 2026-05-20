Avanza programa SIN-BA con obras de bacheo y mejora vial en Metepec: Flores

Metepec, Méx.- El programa municipal SIN-BA continúa con acciones de mantenimiento y rehabilitación de vialidades en distintas zonas del municipio, informó el alcalde Fernando Flores Fernández a través de redes sociales, donde destacó la intervención de cuadrillas de Obras Públicas en trabajos de bacheo y mejoramiento vial.

De acuerdo con el edil, durante esta semana se han realizado labores en diversos puntos estratégicos de Metepec, como parte de un esquema permanente de atención a la infraestructura urbana que busca mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para la población.

Entre las acciones ejecutadas destaca el bacheo con adocreto en la calle Vicente Guerrero, entre avenida Estado de México y Vicente Villada, en el barrio de Santiaguito, así como en la calle Moctezuma, entre Manuel J. Clouthier y Leona Vicario, en el barrio de Coaxustenco.

Asimismo, se llevaron a cabo trabajos en la calle Ignacio Comonfort, entre Matamoros y Capistrán, en el barrio de San Mateo, y en Mariano Matamoros, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Camino del Arenal, en San Bartolomé Tlaltelulco. Estas intervenciones forman parte del mantenimiento con materiales tradicionales utilizados en zonas de alta circulación peatonal y vehicular.

El programa también contempló la rehabilitación con piso de pórfido en Plaza Juárez, ubicada en el barrio de Santiaguito, donde se realizan labores de mejoramiento estético y funcional del espacio público.

En materia de infraestructura rural y caminos, se informó del mejoramiento del Camino a San Felipe, en La Magdalena Ocotitlán, con el objetivo de facilitar el tránsito local y fortalecer la conectividad entre comunidades.

“Seguimos atendiendo nuestras calles para mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas”, señaló el alcalde Fernando Flores Fernández al dar a conocer los avances del programa.

De manera adicional, también se realizaron trabajos de bacheo en la zona de Santa Rita, específicamente en el tramo comprendido entre la carretera Metepec–Zacango y el Lienzo Charro, en San Jorge Pueblo Nuevo, reforzando así las acciones de mantenimiento en puntos de alto flujo vehicular.

Con estas intervenciones, el gobierno municipal aseguró que el programa SIN-BA mantiene presencia en distintas comunidades, atendiendo reportes ciudadanos y dando continuidad a las labores de rehabilitación de la red vial del municipio.