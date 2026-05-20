Congresistas reconocen a estudiantes que representarán a México en EUA

Toluca, Méx.- Las diputadas Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva, y Nelly Brigida Rivera Sánchez entregaron reconocimientos al equipo Cosmobots, conformado por 12 estudiantes de Temoaya, que representará a México en Georgia, Estados Unidos, del 5 al 7 de junio, en el concurso de robótica de FIRST LEGO League Challenge 2025-2026, un programa internacional diseñado para desarrollar habilidades en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Desde la sede del Poder Legislativo, en Toluca, ambas congresistas coincidieron en que el Congreso mexiquense abre sus puertas para valorar el esfuerzo del estudiantado de la Secundaria 864 ‘Benito Juárez García’ de la comunidad de San Pedro Abajo que desarrolló un robot, con piezas de LEGO, para superar distintas pruebas relacionadas con la arqueología, a través de la robótica, la programación y el diseño, y compitió contra más de mil 700 escuelas del país, demostrando que, desde el Estado de México, se puede diseñar el futuro y competir a nivel internacional.

En este sentido, Martha Camacho destacó que la participación del equipo en una competencia internacional de robótica representa una señal clara del rumbo que debe seguir la entidad, al demostrar que desde la escuela pública es posible construir excelencia, innovar y competir a nivel mundial. Asimismo, resaltó que Cosmobots obtuvo el cuarto lugar nacional en puntaje, logro que les otorgó su pase a la competencia internacional.

Añadió que los sueños se cumplen cuando hay disciplina, comunidad, maestras y maestros que inspiran, madres y padres que apoyan, jóvenes que no se rinden y una sociedad que entiende que invertir en educación, ciencia y tecnología no es un gasto, sino construir soberanía, futuro y justicia social.

Con los reconocimientos, puntualizó, el Congreso asume un compromiso de no dejar solos a personas jóvenes con talento ni permitir que el talento mexiquense siga enfrentando más obstáculos que oportunidades.

“No vamos a aceptar jamás que la pobreza decida quién puede cumplir sus sueños y quién no, porque el futuro no se hereda, se construye”, expresó.

Por su parte, Nelly Rivera señaló que Cosmobots es ejemplo del talento estudiantil de Temoaya, al destacar que las y los jóvenes compitieron contra muchas escuelas del país en un reto que vinculó la ciencia con la arqueología, lo que les permitió obtener una oportunidad internacional que hoy los coloca ante la mirada del mundo como orgullosos representantes del municipio.

Tras resaltar el esfuerzo colectivo detrás de este logro que conllevó horas de desvelo, trabajo de programación, simulaciones y ensamblaje de piezas LEGO, los llamó a representar con orgullo a más de 120 mil temoayenses en su próximo viaje y recordó que cuentan con el respaldo de la legislatura local y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer la educación, la ciencia y las oportunidades.

En su mensaje, el entrenador Omar Serrano Díaz señaló que el reto exige precisión técnica, dominio de programación y preparación constante, por lo que el equipo continúa perfeccionando cada detalle para la justa. Al mismo tiempo, solicitó mantener el respaldo a la juventud.

Las y los estudiantes que recibieron reconocimientos son: Aracely Getsemaní Gil Román, Karla Victoria García Blas, Jesús Gil de la Cruz, Andrea Nicole Gil Román, Silvia Sofía Reyes Bermúdez, Evelyn de la Cruz Álvarez, Daniel Dionicio Martínez, Danna Lilian Martínez Ramírez, Sofía Reyes de Jesús, Camila Montes de Oca Bermúdez, Daniel González Juárez y Joanna Severiano Domínguez, así como Omar Serrano y Gabriela Anahí Gutiérrez Esquivel, como personas entrenadoras.

Finalmente, la comunicadora María Guadalupe Escobar Sánchez ofreció la conferencia motivacional ‘Los sueños se cumplen’.

Cabe señalar que, además de Cosmobots, 48 equipos de 20 estados representarán a México en la fase internacional del concurso, seis de ellos mexiquenses (Santiago Tianguistenco, San José del Rincón, Tenancingo y Teotihuacán).