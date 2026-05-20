En Toluca no hubo afectaciones graves tras lluvias atípicas: Moreno

Toluca, Méx.- Las lluvias atípicas que se han registrado en Toluca durante las últimas semanas provocaron encharcamientos y la caída de una techumbre en un negocio de lavado de autos ubicado en la delegación San Mateo Otzacatipan, aunque no se reportaron personas lesionadas ni daños de gravedad, informó el presidente municipal de Ricardo Moreno Bastida.

El alcalde señaló que las precipitaciones recientes han sido inusuales para esta época del año, debido a que las lluvias se han mantenido constantes desde febrero, situación que atribuyó a alteraciones climáticas que afectan actualmente a la capital mexiquense.

Indicó que el sistema municipal de atención a contingencias operó de manera adecuada durante las tormentas, gracias al funcionamiento de los mecanismos de alertamiento por inundaciones y de los cárcamos de bombeo instalados en distintos puntos del municipio.

Detalló que uno de los sistemas presentó una interrupción temporal derivada de una falla eléctrica; sin embargo, el servicio fue restablecido minutos después mediante una planta de energía de respaldo, evitando mayores complicaciones.

Moreno Bastida explicó además que brigadas municipales realizan recorridos permanentes en ríos, canales y cauces para detectar acumulación de basura y prevenir taponamientos en la red de drenaje, principalmente en la zona norte de Toluca, considerada una de las más vulnerables durante la temporada de lluvias.

El edil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar residuos en calles y alcantarillas, ya que esta práctica contribuye a la generación de inundaciones y afectaciones viales.

Finalmente, adelantó que el Ayuntamiento alcanzó acuerdos con la Junta Local de Caminos para impulsar trabajos de rehabilitación y bacheo en vialidades concesionadas, por lo que anunció que en próximos días se darán a conocer nuevas acciones de mantenimiento urbano para beneficio de la población.