Colapsa la Toluca-Tenango por inundación, tráfico afectó ambos sentidos

Toluca, Méx.- La intensa lluvia registrada la tarde de este martes provocó severas inundaciones sobre la carretera Toluca-Tenango del Valle, situación que derivó en un colapso vial y largas filas de vehículos en ambos sentidos de esta importante vía de comunicación del Valle de Toluca.

Automovilistas reportaron que el nivel del agua aumentó rápidamente en distintos tramos de la carretera, dificultando el avance de vehículos particulares, transporte público y unidades de carga. El tránsito se extendió por varios kilómetros, generando retrasos considerables para quienes se dirigían hacia municipios del sur del valle y hacia la capital mexiquense.

Ante las afectaciones, elementos de bomberos y cuerpos de emergencia acudieron a la zona para realizar labores de desazolve y despresurización de la vialidad, con el objetivo de permitir el desfogue del agua acumulada y restablecer la circulación.

Las maniobras se concentraron principalmente en puntos donde el agua rebasó el nivel de la carpeta asfáltica, provocando que algunos automovilistas quedaran varados momentáneamente mientras descendía el nivel de la inundación.

Durante varias horas, la circulación permaneció lenta y en algunos tramos prácticamente detenida, lo que ocasionó molestias entre conductores y usuarios del transporte público que intentaban llegar a sus destinos en horario vespertino.

Autoridades recomendaron a la población manejar con precaución, reducir la velocidad y evitar cruzar zonas inundadas para prevenir accidentes o daños en los vehículos.

Las lluvias de las últimas semanas han evidenciado nuevamente los problemas de acumulación de agua y saturación del drenaje en distintos puntos de la zona metropolitana del Valle de Toluca, particularmente en vialidades de alta afluencia vehicular como la Toluca-Tenango.