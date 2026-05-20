Diez detenidos por presunto narcomenudeo en Toluca

Toluca, Méx.- Gracias a las acciones de los elementos pertenecientes a la Policía Municipal de Toluca, se logró la detención de 10 personas presuntamente vinculadas a narcomenudeo y portación de armas de fuego, como resultado del uso y operación de patrullas inteligentes, equipadas con cámaras que permiten el monitoreo externo de 360 grados, sistemas de reconocimiento facial y lectura automática de placas que fueron puestas a disposición de la población para reforzar la seguridad.

Estos arrestos se concentraron en cinco delegaciones de la capital mexiquense, como parte de la estrategia implementada por el alcalde de la capital mexiquense, Ricardo Moreno para lograr garantizar la paz social, la convivencia armónica y hacer frente a conductas delictivas que atentan contra la integridad de la población.

Este despliegue operativo, es respaldado por labores de inteligencia, se ejecutó de manera simultánea en distintos puntos clave, lo cual tuvo resultados rápidos y eficaces.

El primero se logró en San Pablo Autopan, donde se obtuvieron un total cinco detenciones en dos acciones; primero, Juan Pablo “N” y José “N” quienes se trasladaban en una moto alterada y se les encontró con hierba verde con características parecidas a la marihuana.

Durante la tarde, en una operación conjunta con inteligencia estatal, arrestaron a Marcelo “N”, Edith “N” y Jorge “N” con más de 100 dosis de droga sintética y estaban a bordo de una motocicleta robada; asimismo en la delegación San Buenaventura, Anamali “N” y Jorge Daniel “N” fueron capturados en flagrancia con múltiples dosis de droga conocida como “cristal”.

Otra detención más se logró en los Sauces, Yazid “N” quien fue arrestado luego de herir a su hermano con un revólver calibre 38.

En otra acción operativa, ubicada en San Cristóbal Huichochitlán, fue detenida Julissa “N” en posesión de un arma de fabricación casera.

Por último, en San Mateo Oxtotitlán, una persona de 14 años fue asegurada tras ser detectada con una réplica de arma de fuego.

Todos los detenidos, las armas y la droga decomisada ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar su situación jurídica.