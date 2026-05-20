Arranca la creación de jardines polinizadores en el EdoMéx

Valle de Chalco, Méx.– En el marco del Día Mundial de las Abejas, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha el Programa Estatal de Creación de Jardines de Refugio para Polinizadores, estrategia que busca proteger la biodiversidad y fortalecer las condiciones ambientales en espacios urbanos y naturales.

A través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), se inauguraron 12 jardines en áreas verdes del Deportivo Luis Donaldo Colosio, en Valle de Chalco Solidaridad, como parte de una meta estatal de 400 espacios para este año.

Alhely Rubio Arronis, titular de la dependencia, destacó que estos jardines favorecen la conservación de abejas, mariposas, colibríes y otras especies fundamentales para la polinización, la producción de alimentos y el equilibrio de los ecosistemas.

Añadió que la estrategia contempla el uso de plantas nativas producidas en viveros ubicados en Coacalco y Metepec, lo que además fortalece la conservación ambiental y la recuperación de espacios verdes.

La funcionaria subrayó que más del 85 por ciento de las especies vegetales cultivadas en México dependen de polinizadores, por lo que protegerlos representa una acción clave para la seguridad alimentaria y el bienestar ambiental.