Programa de desarme en EdoMéx suma 4,837 armas destruidas

Estado de México.- Con la destrucción de 4 mil 837 artículos bélicos, entre armas, cartuchos y granadas, así como el intercambio de 103 juguetes de guerra por artículos didácticos, el Programa Canje de Armas 2026, avanza hacia su tercera semana de trabajo para fortalecer la cultura de paz y la prevención de la violencia.

Así, en estrecha coordinación con los tres órdenes de Gobierno, por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y ayuntamientos, llevan a cabo el programa de Desarme Voluntario “Canje de Armas 2026”, que del 18 al 23 de mayo del año en curso, estará vigente en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Almoloya de Juárez, La Paz y Tianguistenco.

En el marco de dicha semana, en el municipio de La Paz, la Comandante Cándida Jazmín Zea Ruiz, Coordinadora del Programa Vigilante Voluntario (Vi-Vo) de la SSEM, en representación del Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, resaltó que cuando sociedad y gobierno trabajan de manera coordinada, es posible avanzar en la construcción de comunidades más tranquilas, seguras y solidarias.

En su oportunidad, la alcaldesa de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, agradeció el apoyo de las instancias de seguridad para que la población se deshaga de armas y artefactos explosivos que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía, además de que involucrar a las infancias para que intercambien sus juguetes bélicos por didácticos, es una manera de conducirlos por el camino correcto.

En Almoloya de Juárez, el Comandante Edgar Avilés Mercado, Coordinador de la Subdirección Operativa del Valle de Toluca de la SSEM, resaltó que esta iniciativa del Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, representa una acción preventiva de gran relevancia, ya que busca retirar de circulación armas de fuego y artefactos explosivos que pudieran convertirse en instrumentos para la comisión de delitos, accidentes o hechos lamentables al interior de los hogares.

En tanto, Vanessa Rojas Bedoya, Síndica Municipal, en representación del edil de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís Gómez, expresó que este programa refleja el compromiso para construir comunidades más seguras.

A los eventos acudieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes constataron la entrega de armas de fuego por parte de la ciudadanía, así como la participación de niñas y niños, quienes recibieron juguetes didácticos en el inicio de esta tercera semana del programa.

En las primeras dos semanas, se instalaron módulos en seis municipios: Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Soyaniquilpan, Tecámac, Toluca y Zumpahuacán; esta tercera semana de trabajo, bajo el lema “Sí al Desarme. Sí a la Paz”, inicia en los municipios de Almoloya de Juárez, Cuautitlán Izcalli, La Paz y Tianguistenco.

Esta iniciativa representa no solo un beneficio económico para quienes participan, sino que contribuye directamente a salvar vidas, fortalecer el tejido social y generar conciencia sobre los riesgos que implica mantener armas dentro de la casa.