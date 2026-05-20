EdoMéx lanza “Destinos Futboleros” para impulsar turismo y cultura

Toluca, Méx.- Con actividades gratuitas para promover el deporte, festivales culturales y actividades deportivas en el marco de la justa internacional del futbol, el Gobierno del Estado de México lanza “Destinos futboleros” en 14 sedes distribuidas en 12 Pueblos Mágicos, además de Toluca y el Barrio Mágico de Tenayuca-Santa Cecilia, así lo informó la Secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez.

Bajo el lema “Estadio de México, un Destino Futbolero”, y la declaratoria de la Capital Mundial del Bienestar Animal, en el Jardín Botánico Cosmovitral, se dio a conocer la estrategia turística que busca posicionar a la entidad como un referente en esta materia durante la próxima temporada futbolera; esto se suma al partido de despedida de la Selección Mexicana el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

La Titular de Cultura y Turismo informó que durante 29 días se desarrollarán actividades recreativas y deportivas para mostrar la riqueza cultural, turística, gastronómica y artesanal a visitantes locales, nacionales e internacionales.

Destacan el Torneo entre Pueblos Mágicos, la exposición fotográfica “Estadio de México”, pabellones gastronómicos y artesanales, presentaciones artísticas, así como distintas experiencias diseñadas para fortalecer la identidad cultural y promover la oferta turística de la entidad.

En cada sede se instalarán módulos de información turística para difundir diversos destinos mexiquenses, además del stand itinerante del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), stands de CASART y un pabellón artesanal donde maestras y maestros artesanos podrán exhibir y comercializar sus productos.

Asimismo, se llevará a cabo la “Ruta Balón”, un recorrido por algunos de los sitios más emblemáticos del Estado de México, mientras que la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) realizará presentaciones especiales en distintos destinos turísticos participantes.

La Secretaria de Cultura y Turismo estatal señaló que esta iniciativa representa una oportunidad para enaltecer el orgullo, la identidad y la proyección turística del Estado de México a través de una celebración que unirá cultura, tradición y pasión deportiva.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, consolida la oferta turística de la entidad con destinos diversos, culturales y llenos de experiencias para todas y todos.

Durante la presentación estuvieron presentes el José Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua del Gobierno del Estado de México; presidentas y presidentes municipales de Aculco, Tonatico, San Martín de las Pirámides, Metepec, El Oro, Jilotepec, Teotihuacán, Tepotzotlán, Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal; así como representantes de los municipios de Toluca, Otumba, Tlalnepantla y Malinalco.