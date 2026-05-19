Se realiza Parlamento Infantil “Custodios de la Historia y la Imaginación 2026”

Toluca, Méx.- El salón de sesiones del Congreso mexiquense se convirtió en un espacio de diálogo, creatividad y reflexión con la realización del Parlamento Infantil, “Custodios de la Historia y la Imaginación 2026”, iniciativa convocada por la diputada de Morena, Nelly Brígida Rivera Sánchez, en la que participaron 40 niñas y niños de los municipios de Toluca y Zinacantepec.

Durante la jornada, estudiantes de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, ubicada en San Lorenzo Cuauhtenco, así como del Instituto James Thompson Academy, compartieron ideas, propuestas y experiencias enfocadas en la importancia de proteger los museos, preservar la historia y fortalecer el arte como parte esencial de la identidad mexiquense.

En un ambiente lleno de entusiasmo y participación, las y los menores expresaron sus inquietudes sobre el cuidado del patrimonio cultural y la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan y valoren la riqueza histórica del Estado de México.

Al encabezar el encuentro, la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez destacó que los museos representan mucho más que edificios o espacios de exhibición, pues son lugares donde las niñas y los niños pueden descubrir su capacidad de imaginar, crear y transformar su entorno.

“Los museos son espacios vivos donde las nuevas generaciones encuentran inspiración y reconocen que sus ideas, su voz y sus sueños tienen valor”, expresó la legisladora ante las y los participantes.

Asimismo, recordó que el Congreso del Estado de México resguarda parte de la obra artística de Leopoldo Flores, reconocido como uno de los máximos exponentes culturales de la entidad y símbolo del talento mexiquense.

La legisladora subrayó que fomentar este tipo de ejercicios parlamentarios infantiles fortalece la participación ciudadana desde temprana edad y permite que niñas y niños desarrollen conciencia sobre la importancia de cuidar la memoria histórica y cultural de la entidad.