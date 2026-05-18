Congreso mexiquense acompaña a la inauguración de obras en Periférico Norte

Naucalpan, Méx.- Congresistas de la LXII Legislatura mexiquense, encabezados por el diputado Francisco Vázquez y la diputada Martha Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política y presidenta de la Diputación Permanente, respectivamente, acompañaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a la entrega de la reconstrucción del Periférico Norte, en Naucalpan.

La gobernadora destacó el trabajo en equipo de los diferentes niveles de gobierno para hacer realidad estas obras en beneficio de la población, y reconoció el respaldo de las, le y los diputados locales para aprobar los recursos para la ejecución de estas acciones.

La reconstrucción se concentró principalmente en la sustitución de la carpeta asfáltica de Periférico Norte a lo largo de 108 kilómetros en los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tepotzotlán y Tultitlán.

Congresistas de la LXII Legislatura mexiquense, encabezados por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez y la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidente de la Junta de Coordinación Política y presidenta de la Diputación Permanente, respectivamente, acompañaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a la entrega de la reconstrucción del Periférico Norte, en Naucalpan.

En presencia de personas funcionarias federales, estatales y municipales, así como de legisladoras y legisladores locales y federales, además de Liliana Dávalos, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la gobernadora destacó el trabajo en equipo de los diferentes niveles de gobierno para hacer realidad estas obras en beneficio de la población. En este sentido, reconoció el respaldo de las, le y los diputados locales para aprobar los recursos para la ejecución de estas acciones.

En el evento se informó que la reconstrucción se concentró principalmente en la sustitución de la carpeta asfáltica de Periférico Norte en 108 kilómetros en los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tepotzotlán y Tultitlán, desde la estación Cuatro Caminos, conocida como ‘Toreo’, hasta la caseta de cobro Tepotzotlán.

La obra tuvo una inversión de mil 263 millones de pesos y se calcula que beneficiará a 15 millones de personas.