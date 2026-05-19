PJEdomex trabaja por mayor certeza jurídica al patrimonio de mexiquenses

Toluca, Méx.- La propiedad de un terreno, la defensa de una vivienda o la incertidumbre sobre cómo debe resolverse un juicio hipotecario no son asuntos menores para miles de familias mexiquenses. En ese contexto, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, encabezado por el Magistrado Presidente Héctor Macedo García, sostuvo durante tres horas una sesión ordinaria donde el debate jurídico se enfocó en construir criterios que den mayor certeza al patrimonio de las y los ciudadanos.

Magistradas y magistrados analizaron la obligación de acreditar plenamente la identidad de un inmueble, cuando se busca adquirir legalmente una fracción del mismo mediante usucapión, particularmente en zonas donde persisten ventas irregulares, doble comercialización de predios y conflictos derivados de asentamientos o delimitaciones imprecisas.

A partir del intercambio de argumentos, las personas juzgadoras coincidieron en la importancia de robustecer los criterios que permitan a juezas y jueces contar con herramientas para verificar la identidad real de los inmuebles y evitar sentencias contradictorias que puedan afectar la seguridad patrimonial de las familias.

El Pleno avanzó en la consolidación de criterios particularmente en casos donde se busca adquirir legalmente una fracción de terreno. Magistradas y magistrados respaldaron la necesidad de exigir pruebas suficientes que permitan acreditar plenamente la identidad del inmueble y verificar que la porción reclamada forme parte de la superficie inscrita.

“Lo que estoy viendo es un pleno maduro, creciente y respetuoso en todas las posturas… no es de sorprendernos posturas pro, contra y mesuradas a un tema de legalidad y la grandeza de esta honorable institución es precisamente esa diversidad de criterios y de pensamientos, pero si ustedes se dan cuenta, ninguno es ocurrencia o no tiene sustento, todos consideran argumentos”, reconoció el Magistrado Presidente Macedo García.

Más adelante, la deliberación se enfocó en los juicios especiales hipotecarios y en la competencia de los tribunales para atender estos casos, sobre todo cuando los contratos establecen que el procedimiento debe llevarse en un lugar distinto al de la ubicación del inmueble, una situación que puede representar complicaciones para quienes enfrentan este tipo de litigios.

Luego de la exposición de distintas posturas y razonamientos, las y los integrantes del Pleno acordaron ampliar el estudio jurídico mediante una comisión especializada integrada por magistradas y magistrados que elaborará una propuesta más sólida y uniforme para futuras determinaciones.

El Magistrado Marco Antonio Díaz Rodríguez reconoció el nivel del intercambio y la conducción institucional de la sesión, al felicitar al Magistrado Presidente por “la forma en cómo conduce el Poder Judicial sin que nos veamos obligados a ello”.

Finalmente, Macedo García convocó a votar para dar paso a la cuarta época de jurisprudencia en el Poder Judicial mexiquense. Por unanimidad, el Pleno marcó el inicio de la construcción de nuevos criterios en materia civil y patrimonial para el Estado de México.