Llama Aquiles Córdova a la lucha ideológica y la organización contra el imperialismo

Ixtapaluca, Méx.- Con un llamado a fortalecer la lucha ideológica, acercarse al pueblo y organizar a las masas para defender sus intereses de clase, el ingeniero Aquiles Córdova Morán inauguró el III Congreso Internacional Universitario (CIU) 2026 del Centro Universitario Tlacaélel (CUT), evento académico que durante tres días reunirá a estudiantes, investigadores y catedráticos de distintas partes del país.

La conferencia magistral titulada “Los principales factores en la decadencia del imperialismo” marcó el arranque de las actividades del CIU, organizado por el CUT, institución encabezada por la rectora Atenea Román Serrano. El encuentro contempla más de 100 conferencias, 50 ponencias, talleres, mesas de trabajo y simposios con participación de universitarios y académicos de distintos países.

Durante su intervención, Córdova Morán explicó que el imperialismo atraviesa una crisis estructural derivada de las contradicciones propias del capitalismo moderno, entre ellas la caída de la tasa de ganancia, la automatización de la producción y la concentración extrema de la riqueza.

El líder social sostuvo que la sustitución de trabajadores por maquinaria permitió durante años elevar la productividad de las empresas; sin embargo, advirtió que este modelo terminó por debilitar el consumo y reducir las ganancias, provocando una tendencia de estancamiento económico.

Al analizar el escenario internacional, afirmó que las guerras contemporáneas responden a la disputa por el dominio económico y político del mundo. En ese contexto, destacó que Estados Unidos busca mantener el control global mediante el acceso estratégico a recursos energéticos y mercados internacionales.

No obstante, el eje central de su mensaje estuvo dirigido a la necesidad de impulsar una batalla ideológica entre las masas populares. Córdova Morán llamó a estudiantes y jóvenes universitarios a abandonar la pasividad y acercarse directamente al pueblo para organizarlo y elevar su conciencia política.

“Hay que ir con la gente, hablar con la gente y darle confianza; solo así se puede levantar al pueblo para que defienda sus intereses y se coloque del lado correcto de la historia”, expresó ante cientos de asistentes reunidos en el Centro de Convenciones Ágora.

Asimismo, planteó la necesidad de construir mecanismos de contrapropaganda capaces de enfrentar la influencia ideológica del imperialismo y sus medios de difusión. En ese sentido, insistió en que la tarea de los universitarios no debe limitarse al análisis académico, sino traducirse en trabajo político y organización social entre las clases trabajadoras.

“El objetivo no es solamente apoyar a los BRICS; nosotros tenemos que desarrollar nuestro país y luchar por una transformación profunda de la sociedad”, puntualizó.

El evento continuará los días 19 y 20 de mayo con conferencias magistrales, talleres y mesas de análisis donde participarán especialistas nacionales e internacionales como Sergio Mattos, Andrés Piqueras y Marisela Conelly.