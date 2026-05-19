Erick Ramírez se suma al PVEM para fortalecer la estructura política en Temascaltepec

Toluca, Méx.– En un movimiento político que busca fortalecer la presencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la región sur del Estado de México, el ex presidente municipal de Temascaltepec, Erick Ramírez Hernández, formalizó su incorporación a las filas del instituto político encabezado en la entidad por José Alberto Couttolenc Buentello.

La adhesión del exalcalde fue presentada como una suma estratégica para consolidar la estructura territorial del PVEM en una de las zonas políticamente más importantes del sur mexiquense, particularmente en temas relacionados con infraestructura, impulso al campo y generación de oportunidades para jóvenes y mujeres.

Durante el acto político realizado en Toluca, el dirigente estatal del Partido Verde destacó la trayectoria y capacidad operativa de Erick Ramírez, a quien calificó como un político con arraigo social y amplio conocimiento regional.

“Hoy le damos la bienvenida a Erick Ramírez, junto con él vienen grandes liderazgos de toda la zona sur del Estado de México, particularmente de Temascaltepec. Erick ha sido un operador político muy importante en esta región, una persona de mucho empuje y trabajo; por eso la gente lo quiere”, expresó Pepe Couttolenc.

El dirigente recordó que Erick Ramírez Hernández encabezó el gobierno municipal de Temascaltepec en el periodo 2019-2021 y aseguró que su incorporación permitirá fortalecer los trabajos políticos y territoriales del Partido Verde en la región.

Tras colocarse el chaleco distintivo del PVEM, Erick Ramírez pronunció un extenso mensaje en el que agradeció el respaldo de liderazgos comunitarios, jóvenes, mujeres, productores, comerciantes y representantes de distintas localidades del municipio que acudieron a acompañarlo en esta nueva etapa política.

En su intervención, dejó en claro que su decisión responde a una reflexión política y personal orientada, dijo, a seguir trabajando por las necesidades de Temascaltepec desde una nueva plataforma de participación ciudadana.

“A lo largo de mi vida pública he tenido la oportunidad de participar en distintos espacios políticos y en cada momento lo hice con la intención de servir. Pero también quiero decirlo con toda responsabilidad, los partidos son instrumentos, la causa verdadera es el pueblo”, afirmó.

Sostuvo que cuando un espacio político deja de representar con claridad las necesidades de las comunidades, es necesario tomar decisiones con responsabilidad y pensando en el bienestar colectivo.

“Hoy empezamos una nueva etapa de participación con el PVEM, pero sobre todo una etapa de diálogo con la gente, con las comunidades, con el campo, con los jóvenes, con las mujeres y con quienes todos los días se levantan temprano para sacar adelante a sus familias”, señaló.

Ramírez Hernández insistió en que su incorporación al PVEM no representa un cambio de principios, sino una continuidad en su compromiso con Temascaltepec y con las causas sociales de la región.

“No cambiamos de causa, seguimos del lado del pueblo. Nuestra causa sigue siendo Temascaltepec; siguen siendo los caminos que comunican a nuestras comunidades, el agua, el campo, el turismo, la educación y las oportunidades para nuestros jóvenes”, expresó.

También hizo referencia al contexto político estatal y nacional, enviando un saludo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de quien dijo comparte una visión de gobierno centrada en la justicia social y el desarrollo territorial. Asimismo, reconoció el liderazgo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, al señalar que la alternancia política en la entidad abrió una nueva oportunidad para el desarrollo del estado tras décadas de gobiernos priistas.

“El pueblo de Temascaltepec sabe decidir, sabe cambiar y sabe abrir caminos nuevos cuando considera que es necesario”, enfatizó.

Ramírez Hernández llamó a privilegiar el diálogo por encima de las divisiones partidistas y aseguró que el objetivo de esta nueva etapa será construir acuerdos y fortalecer la participación comunitaria. También dirigió un mensaje a las juventudes y a las mujeres del municipio, sectores que consideró fundamentales para la transformación de Temascaltepec.

“A los jóvenes les digo que esta nueva etapa también es de ustedes. Temascaltepec necesita su energía, sus ideas y su participación. Y a las mujeres les reitero que ningún esfuerzo ciudadano puede llamarse verdaderamente completo si no escucha y respeta su fuerza”, manifestó.

El exalcalde aseguró que continuará trabajando desde el territorio y cercano a las comunidades, impulsando una agenda enfocada en el cuidado del agua, el fortalecimiento del campo, el desarrollo local y la gestión de mayores oportunidades para las familias del sur mexiquense.

“Hoy no estamos cerrando una historia; estamos abriendo una nueva etapa de trabajo, unidad y resultados. Seguimos creyendo que Temascaltepec merece responsabilidad, cercanía y resultados”, concluyó.

Con la incorporación de Erick Ramírez Hernández y de diversos liderazgos provenientes de la región sur del EdoMéx, el PVEM en la entidad consolida su presencia territorial y fortalece su estructura política rumbo a los próximos retos electorales y de organización interna en la entidad, además de ser un refuerzo estratégico en una zona clave del sur mexiquense, donde el partido busca ampliar su cercanía con las comunidades.