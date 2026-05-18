Transportistas de diferentes rutas brindan su apoyo al Senador Enrique Vargas

Huixquilucan, Méx.- Líderes del transporte público de pasajeros reconocieron el trabajo que se hace en Huixquilucan desde hace once años, que ha permitido tener un municipio más seguro. Por ello, este gremio reiteró su apoyo al senador Enrique Vargas del Villar para acompañarlo en sus proyectos de trabajo para los próximos años.

“Agradecemos el apoyo que hemos recibido por parte de las autoridades municipales y del Senador, a quien nos sumamos para fortalecer el proyecto Huixquilucan, trabajando de la mano para que a todos nos vaya mejor”, coincidieron.

También, mencionaron que mientras en otros municipios el tema de la inseguridad en el transporte es difícil, en Huixquilucan la movilidad y seguridad se han atendido de manera eficaz, lo que permite que los usuarios transiten en mejores condiciones.

En su momento, el vice coordinador de los Senadores panistas, Enrique Vargas, reiteró a los transportistas de diferentes rutas que cruzan por Huixquilucan, que desde la Tribuna más alta del país seguirá defendiendo a México y al municipio para mantener los niveles de bienestar que se han alcanzado a favor de las familias. “Les pido seguir trabajando por el bien de Huixquilucan cuyo gobierno ha sido el mejor calificado por ser una administración cercana y de trabajo”.

El Senador por el Estado de México, pidió a los transportistas seguir ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios, al tiempo que agradeció el apoyo que esté sector le ha dado durante estos once años de gobierno municipal panista ahora encabezado por Romina Contreras. “Tener un gobierno como el que hay en Huixquilucan se puede llevar a todo el Estado de México”, aseveró.

Dijo finalmente, que Huixquilucan seguirá siendo gobernado por Acción Nacional que ha demostrado como llevar un buen gobierno y con rendición de cuentas. “Hay equipo Vargas por muchos años más”, puntualizó.