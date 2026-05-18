TDJ del Poder Judicial del EdoMéx incorpora tres Auditores Visitadores Superiores

Toluca, Méx.- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial del Estado de México sumó a tres nuevos Auditores Visitadores Superiores, figuras que tendrán la tarea de revisar, dar seguimiento y fortalecer el trabajo que diariamente realizan juezas, jueces, magistradas y magistrados en la entidad. Con esta incorporación, el objetivo es consolidar un sistema de justicia más transparente, ordenado y cercano a las necesidades de las y los mexiquenses.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Héctor Macedo García, tomó protesta a los nuevos integrantes, en un evento encabezado por la Magistrada Maricela Reyes Hernández, Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial y al que asistió el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial.

La Magistrada en Retiro Patricia Lucía Martínez Esparza, en materia familiar; el Juez en Retiro Juan Morales Nieves, en materia penal; y el Magistrado en Retiro Juan Carlos Ramírez Gómora, en materia civil y mercantil, rindieron protesta en sesión extraordinaria del Pleno del TDJ, donde se destacó que su experiencia y preparación abonarán a mejorar los mecanismos internos de evaluación y seguimiento judicial.

Reyes Hernández señaló que la integración de perfiles técnicos especializados permitirá reforzar la calidad institucional y generar mayor confianza entre la ciudadanía. Explicó que las funciones de las y los auditores estarán encaminadas a revisar el cumplimiento de procesos, tiempos y lineamientos dentro de la actividad jurisdiccional, siempre bajo principios de objetividad, ética y respeto a la independencia judicial.

Indicó que el nuevo esquema fortalece la capacidad operativa del Tribunal y representa un avance importante para continuar construyendo instituciones más sólidas y eficaces. Reconoció el respaldo de los Magistrados Héctor Macedo García y Fernando Díaz Juárez, para ampliar la estructura técnica del órgano disciplinario.

En este sentido, Macedo García destacó que la creación y consolidación de áreas especializadas responde a las demandas sociales de contar con autoridades más eficientes, responsables y abiertas al escrutinio público. Precisó que las labores de supervisión permitirán verificar aspectos como la congruencia, exhaustividad y temporalidad de las actuaciones judiciales, sin interferir en el contenido de las resoluciones.

El titular del Tribunal Superior de Justicia sostuvo que el principal reto del Poder Judicial es responder a la confianza ciudadana con resultados tangibles, mediante procedimientos más ágiles, atención de calidad y una impartición de justicia que genere certeza en la población.

Añadió que el TDJ ha logrado consolidarse como una institución con bases firmes y capacidad técnica para enfrentar los desafíos del sistema judicial mexiquense, por lo que la llegada de los nuevos auditores fortalecerá el trabajo interno y contribuirá a mejorar la atención que recibe la sociedad.

Asistieron también a esta sesión las magistradas Karla Ivonne Díaz Iniesta y Nancy Flores Mendoza; así como los magistrados Jesús Ángel Cadena Alcalá y Alejandro Jaime Gómez Sánchez, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.