Cierres nocturnos en el Circuito Exterior Mexiquense por obras del puente “La Mexiquense”

Tecámac, Méx.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad informa que debido a los trabajos de construcción del puente “La Mexiquense”, se realizarán cortes nocturnos a la circulación de forma parcial en el Circuito Exterior Mexiquense en el tramo comprendido entre la Plaza de Cobro Tultepec T1 y el entronque México-Pachuca, kilómetro 31+320, en ambos sentidos.

La Dirección General de Vialidad señala que en el proyecto que une a los municipios de Tecámac y Ecatepec, los cierres se llevarán a cabo a partir del lunes 18 de mayo al martes 30 de junio de 2026, en un horario de 23:00 horas a las 05:00 horas del día siguiente.

Por lo que se sugiere a los usuarios tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos e imprevistos en sus traslados.

Juda Levi Apolinar Trujillo, Director General de Vialidad (DGV) comentó que para reducir las afectaciones al tráfico vehicular en la zona, los trabajos y montaje de trabes se efectuarán en un horario nocturno.

Mencionó que el puente cruzará el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec y la unidad habitacional Héroes de Tecámac, del mismo municipio.

Explicó que una vez concluido, el puente mejorará la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y facilitará la intercomunicación entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla.

Esta obra la conformarán dos cuerpos paralelos y, cada uno, tendrá una longitud de 523 metros aproximadamente, que en conjunto forma parte de los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense.

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