Gobierno de Atizapán despide con honores a seis elementos de Seguridad Pública

Atizapán, Méx.- En un acto solemne encabezado por el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, se dio “el último llamado”, a seis agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial, quienes, tras años de entrega, concluyeron oficialmente su trayectoria de servicio en favor de la seguridad de las y los atizapenses.

Ahí, Rodríguez Villegas, les dijo: “Despedirse con honores no es fácil, yo les agradezco mucho la vocación de entregar su vida durante tantos años, el haberme acompañado a mí en estas tres etapas de mi vida, porque gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación hemos logrado convertir a Atizapán como el municipio con mejor percepción de seguridad en el estado”.

Tras agradecer su profesionalismo a Rogelio Ramírez Reynoso, Juan Nava Hernández, Rubén Contreras Martínez, Carmen Campos Ramírez, Lorenzo Jardón Rivera y Salvador Raymundo Navarrete Martínez, quienes contabilizaron 24 años, 32 años, 20 años, 36 años, 35 años y 31 años de servicio en la corporación policíaca, el Presidente Municipal reiteró que en su persona “tienen un amigo que los aprecia, los valora y les agradece mucho su dedicación y esfuerzo”.

El Teniente de Navío de Infantería de Marina Fuerzas Especiales, Daniel Gerard Vázquez de Mercado, Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial, resaltó que este homenaje era en reconocimiento a su larga trayectoria y por su labor, disciplina y compromiso con la seguridad del pueblo de Atizapán de Zaragoza.

Como parte de esta despedida, cada uno de los elementos tuvo su último llamado desde el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, C4.