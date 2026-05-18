ODAPAS y CAEM supervisan el Dren Chimalhuacán I y II

Chimalhuacán, Méx.- Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas ante la temporada de lluvias, el director del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), Adrián Jesús Soto Díaz, acompañado del encargado de la Gerencia Regional Texcoco de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), César Olivares Coronel, realizaron un recorrido de supervisión en la zona del Dren Chimalhuacán I y II.

El recorrido se realizó a lo largo del dren, lo cual permitió constatar distintos puntos que requieren atención preventiva para mejorar el flujo del agua y evitar acumulación de residuos que puedan generar afectaciones durante esta temporada de lluvias.

Durante la inspección se detectó una estructura metálica construida en administraciones anteriores que cruza el dren y que actualmente no tiene uso. Se identificó que dicha estructura representa un punto de obstrucción para el cauce del dren, por ello las autoridades analizarán su posible retiro.

Asimismo, se informó que en los próximos días se realizarán trabajos de limpieza y retiro de basura acumulada en distintos puntos, ya que lamentablemente algunas personas continúan utilizando estos espacios como tiraderos clandestinos de residuos.

En el recorrido también participaron personal de las direcciones de Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencia, Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

TRABAJOS PREVENTIVOS

Por otra parte, ODAPAS Chimalhuacán implementa acciones preventivas en la red sanitaria del municipio como parte del Plan de Contingencia Anti Inundaciones 2026, con el propósito de reducir riesgos durante la próxima temporada de lluvias.

A través del Departamento de Alcantarillado, se realizan trabajos de limpieza, desazolve y mantenimiento en distintos puntos del municipio, con apoyo de equipo especializado como malacates y unidades tipo váctor. Estas herramientas se utilizan para el retiro de azolve, basura y materiales que afectan el flujo del sistema de drenaje.

Las labores se llevan a cabo en diversos puntos del municipio, entre ellos los barrios San Lorenzo, Xaltípac, Labradores, Orfebres, Alfareros, Carpinteros, así como en los Ejidos de Santa María, en el corte La Joya, donde se intervino la red sanitaria para mejorar su funcionamiento.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a no tirar basura en la vía pública, coladeras o drenajes, pues estos residuos representan una de las principales causas de taponamientos en la red sanitaria.