Arranca en Neza el Protocolo de Prevención de Inundaciones 2026

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó el arranque del Protocolo de Operación Conjunta para la Prevención de Inundaciones 2026, en el que participan la Comisión Nacional del Agua, la Comisión del Agua del Estado de México, así como las alcaldías de la zona oriente del Estado de México, cuyo objetivo es proteger el patrimonio de las familias durante la temporada de lluvias.

Cerqueda Rebollo dijo que esta es una estrategia basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que consiste en la realización de acciones preventivas, monitoreo permanente, limpieza de drenajes, así como en el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

El funcionario aprovechó para señalar que como parte de estos esfuerzos en Nezahualcóyotl actualmente se lleva a cabo la rehabilitación de pozos y cárcamos, además de que se cuenta con una brigada de más de 100 personas pertenecientes a distintas áreas del gobierno municipal, capacitadas para la atención de cualquier eventualidad, así como personal de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, Bomberos y Protección Civil.

Acompañado de Citlalli Peraza, directora del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México y de Beatriz García Villegas, titular de la Comisión del Agua del Estado de México, así como de las y los alcaldes del oriente mexiquense, Cerqueda aprovechó para reconocer y agradecer a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez el apoyo que han ofrecido a esta zona, a través del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, el cual contempla acciones históricas en materia hidráulica, como la construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, una megaobra que permitirá el desalojo eficiente del agua y también reducir riesgos para la población.

TACOS DE NEZA, A PARIS

Se informó de igual forma que después de una minuciosa evaluación para elegir “El mejor taco mexiquense”, quedaron seleccionados los tres negocios que representarán a México en Francia. Los participantes concursaron en la convocatoria organizada por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, con el respaldo de la Casa México en Francia, representada por el chef Axel García.

“Tacos de Cochinita La Texcoco”, de Oswaldo Gutiérrez; parrilla de oro “El Jabalí Negro”, de Edgar Oropeza, ambas de Nezahualcóyotl; así como Tacos “La Güera”, de Tlalnepantla, de Diego Romero, viajarán más de 9 mil kilómetros para participar del 19 al 25 de mayo en “La Fête de la Cité”, en París, como embajadores del sabor mexicano.