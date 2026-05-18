SMSEM realiza guardia de honor por el Día de la Maestra y el Maestro

Ciudad de México.- En el marco del Día de la Maestra y el Maestro, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) realizó una Guardia de Honor en el Monumento al Magisterio Mexiquense, ubicado en la Plaza de la Unidad Sindical, donde el Secretario General, Jenaro Martínez Reyes, reconoció la labor de las y los docentes mexiquenses y llamó a mantener la unidad del gremio en la defensa de sus derechos laborales.

Acompañado por el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, el dirigente sindical encabezó la colocación de una guirnalda conmemorativa ante el monumento dedicado a los profesionales de la educación, en una ceremonia que reunió a docentes de las 14 regiones sindicales, ex secretarios generales del SMSEM e integrantes de la estructura educativa y sindical.

Durante su mensaje, Martínez Reyes destacó que el 15 de mayo, además de una fecha de reconocimiento al trabajo docente, representa también un momento para recordar la historia colectiva del magisterio mexiquense y las luchas que dieron origen a su organización sindical.

“Seguimos fraternalmente los docentes del subsistema educativo estatal unidos y continuamos en la construcción de un sindicato donde sus afiliados tengan las mejores condiciones laborales”, expresó.

El líder del SMSEM señaló que, a 100 años del surgimiento de la Sociedad Mutualista Ánfora (antecedente histórico del sindicato), las demandas del magisterio siguen relacionadas con la dignificación de la profesión docente y el bienestar colectivo de las maestras y maestros.

Frente al Monumento al Magisterio Mexiquense, recordó además a las generaciones de docentes que formaron a miles de mexiquenses dentro y fuera de las aulas. “Nos ayudaron a interiorizar valores como la honradez y la justicia y aún más nos ayudaron a formar hábitos que hoy son parte de nuestra personalidad”, afirmó.

Por su parte, Hernández Espejel reconoció la aportación social del magisterio estatal y sostuvo que las maestras y maestros “somos parte de la historia del Estado de México, de su transformación educativa y social”.

Al acto conmemorativo también asistieron representantes de dependencias estatales, organizaciones sindicales y educativas, así como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027 del SMSEM.