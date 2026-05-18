IEEM, UAEMéx y CODHEM realizaron Primer Coloquio Interinstitucional

Toluca, Méx.- El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) llevaron a cabo el Primer Coloquio Interinstitucional de Investigación un espacio académico diseñado para propiciar el intercambio de ideas, experiencias y perspectivas entre estudiantes, docentes e instituciones.

Durante el encuentro, la Consejera Presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez destacó la relevancia de impulsar este tipo de iniciativas para fortalecer los trabajos de investigación y promover el diálogo académico interinstitucional.

En su intervención, Pulido Gómez compartió parte de su experiencia personal en el ámbito de la investigación académica y recordó los retos que implica desarrollar una tesis o un proyecto de investigación, procesos que con frecuencia se viven de manera individual. En ese sentido, subrayó que generar un escenario colectivo de acompañamiento, reflexión y diálogo permite a las y los investigadores enriquecer sus proyectos, intercambiar ideas y reconocer el valor colaborativo de la construcción del conocimiento.

La Consejera Presidenta señaló que el IEEM mantiene sus puertas abiertas para promover ejercicios de análisis y reflexión, además de estrechar los vínculos de colaboración entre instituciones educativas y organismos públicos.

El Coloquio Interinstitucional se desarrolló en dos sesiones: una virtual y otra presencial en el Centro de Formación y Documentación Electoral. Ambas reunieron a estudiantes del Posgrado en Derecho Electoral del IEEM; de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx; así como de la Maestría en Derechos Humanos y Emergentes de la CODHEM, quienes expusieron avances de sus trabajos posdoctorales de investigación. Durante ambas jornadas, recibieron retroalimentación, sugerencias metodológicas y observaciones externas encaminadas al fortalecimiento de sus proyectos.

Durante el inicio de las actividades del Coloquio, la Consejera Electoral del IEEM July Erika Armenta Paulino resaltó la relevancia de seguir promoviendo espacios de intercambio académico que contribuyan al fortalecimiento de investigaciones vinculadas con temas políticos y sociales.

En esta primera jornada de trabajo, la especialista del Colegio Mexiquense, Fátima Esther Martínez Mejía, comentó las investigaciones de la mesa uno, cuyo eje temático fue Género, políticas y derechos humanos, con la participación de Cinthia Carmen Castaño Aramis (UAEMéx); Sandra Tetatzin Contreras (CODHEM) y Karla Montserrat Baños Palacios (UAEMéx).

Más adelante, en la segunda mesa con el mismo eje temático que la mesa anterior, el catedrático de la Facultad de Derecho de la UAEMéx, Joaquín Ordóñez Sedeño, colaboró con notas sobre las investigaciones Rosa Alcántara Chávez (UAEMéx); Marshia Díaz Calvillo (CODHEM); Paula Patricia Castañeda García (CODHEM) y Gabriela Flores Villanueva (CODHEM).

Como parte final de la primera sesión, el eje temático de la mesa tres se centró en Instituciones electorales, comportamiento político y gestión organizacional, en la que se presentaron los estudios de América López Terrón (IEEM); Fernando Pineda Giles (UAEMéx); Edith Abigail Estrada Castelán (UAEMéx) y Armando Arámbula Vázquez (UAEMéx). Los protocolos fueron analizados por el académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ramsés Daniel Martínez García.

El segundo día de actividades, inició con la cuarta mesa donde el eje se centró en el Análisis y evaluación de programas públicos y reunió las investigaciones de Ana Karen Guadarrama Santamaría (UAEMéx); Uriel Álvarez Nava (UAEMéx); Irene Sánchez Ramírez (CODHEM) y José Manuel Torres Hernández (UAEMéx). Los apuntes fueron formulados por el catedrático de la UAEMéx, Aldo Muñoz Armenta.

Posteriormente, la investigadora del Colegio Mexiquense, Lucía Cristina Ortiz Domínguez, sugirió aportaciones para fortalecer los trabajos de investigación pertenecientes a la mesa cinco y el Diseño, implementación, presupuesto y evaluación de programas públicos; las personas expositoras fueron Hugo Fonseca Santín (UAEMéx); Janik Zamudio Alcántar (IEEM); Emmanuel Maya Gutiérrez (CODHEM) y Juan José Alva Sánchez (UAEMéx).

Para concluir las actividades correspondientes a la segunda y última jornada de actividades, se expuso el eje Transparencia y gobernanza institucional correspondiente a la mesa seis y abordó los temas presentados por Mario Carmona Reyes (UAEMéx); Luis Alberto Valdez Hernández (IEEM); y Karen Vanessa Díaz Osorio (IEEM). En esta sesión destacó la participación de la profesora de la Facultad de Humanidades de la UAEMéx, Yessica Berenice López Moreno, quien contribuyó con observaciones orientadas al fortalecimiento de los protocolos de investigación.