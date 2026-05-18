Gobierno de Tlalnepantla refuerza infraestructura para evitar afectaciones por lluvias

​Tlalnepantla, Méx.- El presidente Raciel Pérez Cruz, encabezó la entrega de los recursos de manera directa a los damnificados, por las fuertes lluvias. Cada una de las 18 familias beneficiadas recibió un pago de 25 mil pesos para contribuir a la recuperación de su patrimonio.

El alcalde informó que se trabaja en la mejora de la red hidráulica y en labores de mitigación de zonas de riesgo para evitar que las familias vuelvan a ver afectado su patrimonio durante la temporada de lluvias.

Pérez Cruz, mencionó que, tras la aprobación del Cabildo, hizo la entrega formal de estos apoyos de manera directa a un total de 18 familias, otorgando un pago de 25 mil pesos a cada una de ellas, con el firme objetivo de mitigar el impacto en su economía y facilitar la reparación o reposición de los bienes materiales que perdieron durante la contingencia.

​Durante el acto, el alcalde externó su solidaridad con los habitantes afectados y aseguró que su administración no los dejará solos en estos momentos difíciles, por lo que las diferentes dependencias del gobierno local mantendrán los monitoreos permanentes y los trabajos de desazolve en las zonas vulnerables para prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad de la población.

Por instrucción directa del alcalde Raciel Pérez Cruz, las brigadas de la actual administración se encuentran laborando de manera permanente en las colonias que registraron las mayores afectaciones, desplegando un operativo integral que no cesará sus actividades operativas, de limpieza y de atención ciudadana hasta que la situación en cada hogar vuelva por completo a la normalidad.

“No se escatimarán esfuerzos ni recursos, por lo que se mantendrá una inversión constante tanto en equipo técnico como tecnológico para robustecer la infraestructura local, con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para hacer frente de manera oportuna y eficiente a estas eventualidades naturales”, expresó.