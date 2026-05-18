Gobierno estatal impulsa certeza jurídica en procesos de verificación en el EdoMéx

Toluca, Méx.- Con la finalidad de reforzar la certeza jurídica en materia de verificación administrativa, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez ha emitido más de 2 mil 450 credenciales para verificadores de unidades económicas estatales y municipales vinculados a los sectores de salud, movilidad, medio ambiente, desarrollo urbano y protección civil, acción que permite consolidar el desarrollo económico de la entidad con transparencia, legalidad y orden.

Durante la entrega de 98 credenciales para personas servidoras públicas estatales, el Consejero Jurídico Jesús George Zamora indicó que quienes recibieron su credencial tuvieron que acreditar una evaluación a cargo de la Secretaría de la Contraloría; además, este documento contiene un código QR, el cual, al ser escaneado permite corroborar que la unidad económica es objeto de verificación, lo que contribuye a combatir actos de corrupción.

“Esta articulación institucional permite avanzar hacia mecanismos de supervisión más transparentes, procedimientos más homogéneos y una actuación pública con mayores niveles de profesionalización y control institucional”, destacó el Consejero Jurídico.

Asimismo, informó que, durante la actual administración estatal, a través del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX), se han autorizado más de 88 mil órdenes de visita de verificación vinculadas al Registro Estatal de Inspectores; así como 2 mil 864 visitas de verificación y mil 382 supervisiones operativas.

Por su parte, la Secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza, refirió que estas credenciales entregadas a personas que realizan procesos de verificación sanitaria permiten fortalecer la legalidad, la transparencia y el orden en el servicio público, lo que se traduce en bienestar para la población.

“Recuerden que este documento oficial está diseñado con altas medidas de seguridad y bajo estándares que les permitirán certificar su autoridad, razón por la que les exhorto a continuar con el ejemplo de sus compañeros que ya cuentan con dicha acreditación promoviendo la calidad de los servicios y la confianza de la ciudadanía”, enfatizó.

Yasmín Juárez Medrán, titular del INVEAMEX, señaló que la entrega de credenciales fortalece la legalidad, la profesionalización del servicio público, la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones, la cual se construye con servidores públicos capacitados, evaluados y comprometidos.

Mientras que Silvia Margarita Arzaluz Arzaluz afirmó que esta identificación brinda legitimidad a su trabajo, donde realiza visitas a farmacias y consultorios médicos privados y públicos para inspeccionar que se cumpla con la normatividad sanitaria vigente.

“Entonces siempre se llega con una identificación ante la persona que vamos a verificar, para que puedan escanear el código QR y constatar que efectivamente es oficial y vigente nuestra actividad como verificadores sanitarios”, comentó.

En este evento, al que también asistió Juan Hugo de la Rosa García, se entregaron credenciales para verificadores de COPRISEMEX, INVEAMEX, Subsecretaría de Movilidad, Dirección General de Operación y Control Urbano y de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica.