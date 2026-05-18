Desmantelan cinco laboratorios clandestinos en Jalisco y Sinaloa

Jalisco, Méx.- Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), desmantelaron cinco laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, como parte de los operativos federales contra organizaciones criminales.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante las acciones se logró el aseguramiento de más de una tonelada de metanfetamina, además de casi 10 mil litros de precursores químicos y más de siete toneladas de sustancias empleadas para la elaboración de narcóticos sintéticos.

Las autoridades estimaron que el golpe económico para las estructuras delictivas supera los 650 millones de pesos, debido a la destrucción de droga terminada, químicos y equipo especializado utilizado para la fabricación de metanfetamina.

En Jalisco, específicamente en la comunidad de El Saucillo, fuerzas federales localizaron un laboratorio donde fueron asegurados aproximadamente 600 kilogramos de metanfetamina, cientos de litros de sustancias químicas y materiales sólidos empleados en la producción de la droga.

Mientras tanto, en Sinaloa, en las zonas de Corralejo y Corral Viejo, personal naval y ministerial detectó varios centros de producción clandestina. En esos puntos se encontraron miles de litros de químicos, cloruro de amonio, ácido acético y ácido tartárico, además de droga en distintas etapas de procesamiento.

En Nayarit, en la región de El Capomo, autoridades federales aseguraron otro inmueble utilizado para fabricar narcóticos sintéticos, donde fueron localizados cientos de kilogramos de metanfetamina sólida y droga líquida lista para su distribución.

La Secretaría de Marina informó que todos los laboratorios fueron inhabilitados y destruidos bajo supervisión ministerial, mientras que los inmuebles quedaron asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes.

De manera preliminar, algunas líneas de investigación vinculan parte de estas operaciones clandestinas con células del crimen organizado ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización señalada por autoridades mexicanas y estadounidenses como una de las principales productoras y exportadoras de metanfetamina hacia Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad reiteró que estos operativos forman parte de la estrategia federal para debilitar las capacidades financieras y operativas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas y evitar que estas sustancias lleguen a las calles.