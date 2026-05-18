Cae viga de acero en obras de Calzada Flotante de Tlalpan

Ciudad de México.- Una viga de acero relacionada con los trabajos de la denominada Calzada Flotante sobre Calzada de Tlalpan se vino abajo este fin de semana en dirección al sur de la capital, a la altura de la zona del Metro Chabacano, lo que provocó alarma entre automovilistas y daños materiales a un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió mientras se realizaban maniobras de instalación de una estructura metálica que forma parte del proyecto de corredor peatonal y ciclista elevado en la zona. Testigos señalaron que una pieza de gran tamaño se desplazó repentinamente hacia la vialidad, obligando a conductores a maniobrar de emergencia para evitar un impacto mayor.

Una automovilista que circulaba por el lugar logró esquivar la estructura principal; sin embargo, una parte metálica menor golpeó su vehículo, provocando daños materiales. La conductora denunció presuntas fallas en la señalización y en las medidas de seguridad durante los trabajos.

El percance generó movilización de personal de la obra y de autoridades locales, quienes acordonaron parcialmente la zona para evitar riesgos adicionales y restablecer la circulación.

Tras la difusión del hecho en redes sociales, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que no se trató de una caída desde gran altura, sino de un deslizamiento durante labores de instalación a nivel de piso. La dependencia aseguró que no hubo personas lesionadas y que la empresa responsable deberá hacerse cargo de los daños ocasionados.

La obra de la Calzada Flotante forma parte de los proyectos de movilidad impulsados sobre Calzada de Tlalpan, con el objetivo de mejorar la conectividad peatonal y ciclista en la zona sur de la capital.