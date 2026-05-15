Trabajadores del Monte de Piedad en huelga, colocan centros de acopio

Toluca, Méx.- Trabajadores en huelga del Nacional Monte de Piedad hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para solidarizarse con su movimiento, luego de cumplir más de 210 días sin recibir salario, situación que aseguran ha provocado una severa crisis económica y emocional entre las familias afectadas y por ello colocaron centros de acopio para recabar víveres .

Integrantes del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Sección 6, denunciaron que el conflicto laboral deriva de presuntas violaciones sistemáticas al contrato colectivo de trabajo por parte del patronato de la institución, al que acusan de priorizar el incremento de ganancias sobre los derechos laborales.

A través de un pronunciamiento público, los trabajadores señalaron que la huelga representa una lucha por la defensa de la antigüedad laboral y por condiciones de trabajo dignas y justas.

“Cada aporte es un reconocimiento a nuestra huelga. Cada kilo de alimento es una demostración de unidad entre el pueblo y los trabajadores”, expresaron.

Los huelguistas solicitaron apoyo mediante donación de víveres como arroz, frijol, sopas, aceite, enlatados, agua y productos de higiene personal, así como aportaciones económicas para enfrentar la difícil situación que atraviesan cientos de familias.

Los centros de acopio se encuentran en distintas sucursales del Nacional Monte de Piedad en Toluca y Metepec, con horarios de atención de 9:00 a 17:00 horas, y domingos de 9:00 a 14:00 horas.

Entre las sedes receptoras destacan las ubicadas en avenida Juan Aldama Sur, Nicolás San Juan, Paseo Tollocan, Pino Suárez y avenida Manuel J. Clouthier.

El sindicato aseguró que la solidaridad ciudadana es fundamental para mantener la resistencia del movimiento mientras continúan las demandas laborales.