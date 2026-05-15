Recorrieron en Metepec las imágenes de San Isidro Labrador

Metepec, Méx.- Entre arreglos florales, música y muestras de devoción, las calles del centro de Metepec se llenaron de color y tradición con el tradicional recorrido de imágenes en honor a San Isidro Labrador, una celebración que año con año reúne a familias enteras y mantiene viva una de las costumbres más arraigadas del municipio.

Desde temprano, más de 50 automóviles decorados con flores, listones, imágenes religiosas y motivos alusivos al santo patrono del campo avanzaron por distintas vialidades del corazón de Metepec, acompañados por cientos de feligreses que participaron en esta expresión de identidad comunitaria y fervor religioso.

El recorrido convirtió las calles en una postal llena de color, donde el aroma de las flores frescas, las oraciones y el sonido de claxons marcaban el paso de la caravana, mientras habitantes salían de sus casas o se detenían en banquetas para observar el paso de las imágenes y los adornos, además de escuchar la música.

Niñas, niños, adultos mayores y familias completas se sumaron a esta tradición previa a la misa del mediodía celebrada en la iglesia de Parroquia de San Juan Bautista, donde a las 12:00 horas se realizó la ceremonia religiosa en honor a San Isidro Labrador.

La festividad representa uno de los momentos más emblemáticos para comunidades de origen agrícola, al recordar al santo protector de campesinos y cosechas, cuya imagen continúa siendo símbolo de trabajo, abundancia y fe para muchas familias mexiquenses.

Con estas actividades, Metepec reafirma su vocación tradicional y religiosa, conservando expresiones culturales que han pasado de generación en generación y que forman parte de la identidad del municipio.