Reconoce Delfina Gómez al general Félix González Lara por labor en seguridad

Toluca, Méx.- En el marco de la estrategia de seguridad que se implementa en la entidad, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, otorgó un reconocimiento oficial al General de Brigada Félix González Lara por su desempeño como Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, destacando su contribución en las acciones de seguridad y en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en el Estado de México.

El acto se llevó a cabo al término de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz número 91, realizada en la capital mexiquense, donde autoridades de los tres niveles de gobierno revisaron los avances semanales en materia de seguridad en los 125 municipios del Estado de México.

Durante la sesión, la mandataria estatal subrayó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones encargadas de la seguridad pública, así como el acompañamiento de las fuerzas federales en la estrategia para reducir la incidencia delictiva y fortalecer la paz en la entidad.

“En la Mesa de Paz de este viernes revisamos los resultados de la semana en materia de seguridad de los 125 municipios del EdoMex. Al término, reconocimos la labor del General de Brigada Félix González Lara, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de México, a quien agradecimos su apoyo y acompañamiento para avanzar en la ruta de paz en nuestra entidad”, expresó la gobernadora a través de sus redes sociales.

El reconocimiento al mando de la Guardia Nacional fue otorgado como parte de la coordinación permanente entre autoridades estatales y federales, en un contexto en el que la estrategia de seguridad busca reforzarse mediante el análisis continuo de resultados, la planeación conjunta y el seguimiento puntual de operativos en el territorio mexiquense.

En la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz número 91 participaron funcionarios estatales y representantes de instituciones federales, entre ellos el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo; el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez; y la secretaria técnica de la Mesa de Paz, Maricela López Urbina.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, quienes participan de manera permanente en las labores de coordinación para la construcción de la paz en la entidad.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de mantener el trabajo conjunto y el intercambio de información estratégica para atender los retos en materia de seguridad pública, así como para dar seguimiento a las acciones desplegadas en los distintos municipios del estado.